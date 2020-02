„Jmenuji se Adéla Bavlšíková, je mi 38 let a učím Hormonální jógovou terapii pro ženy dle Dinah Rodrigues.“ Takto se představuji na seminářích a kurzech, které vedu od roku 2011. Mými kurzy prošlo za tu dobu už více než 5000 žen. K Hormonální jógové terapii mě vedla cesta dlouhá, klikatá, ale dnes už vím, že tato cesta je ta nejlepší, na kterou jsem se mohla vydat. Přináší mi mnoho krásného do všech oblastí mého života a tam kde jsem teď, je přesně to místo, kde jsem si celý život přála být a vím, že zítra, za měsíc, za roky, budu mít stále ten stejný pocit, jsem teď a tady, ve víru plnohodnotného a hlavně svého života.Mám pocit, že jóga je mou přirozeností a součástí už od dětství, už jako malá jsem neustále zkoušela lotosový sed, uddijána bandhu, mulabandhu (dříve jsem to samozřejmě nazývala jinak). Vše mě směřovalo k józe. Vždy jsem cítila, že svoboda, tolerance, pokora a práce na sobě je základ. Vlivem svého okolí (škola, rodina, přátelé, partneři,…) jsem se ale nechávala neustále odvádět právě od tohoto základu. Odvedla jsem sama sebe až tak daleko, že jsem neposlouchala signály svého těla, nevěřila jsem sama sobě, sebevědomí jsem měla velmi nízké. Nechala jsem se "semlet" společností, pro mě semletí znamená, mimo jiné, že jsem začala užívat antikoncepci (jako léčbu na hormonální nerovnováhu, kterou jsem měla už od puberty. Antikoncepce mi přinesla do života něco nového-migrény a depresivní stavy), šla jsem studovat školu, která mi nebyla blízká (Práva), trávila jsem čas s lidmi, se kterými jsem se necítila sama sebou,… A neustále jsem si nalhávala, že tohle je přesně to, co od života chci. A čím dál víc jsem se od sebe vzdalovala.Zlomové pro mě bylo vysazení antikoncepce, kterou jsem užívala 10 let. To mi tělo dalo tak velký signál, že je něco fakt jinak, než by mělo být. Moje tělo po vysazení antikoncepce nefungovalo, jako by ho před tím řídily ty malé pilulky. Najednou jsem nefungovala jako žena, neměla jsem menstruaci, ani ovulaci, byla jsem napumpovaná zadrženou vodou, psychicky jsem byla na dně (trápily mě deprese, úzkosti, strachy, …). Byla jsem uzavřená v bludném kruhu, necítila jsem se dobře v práci, s partnerem, s přáteli… Věřila jsem klasické medicíně, která mi ale moc naděje nedávala, zkoušela substituční hormonální léčbu, ale já na ni nereagovala dobře, navíc mi zjistili Leidenskou mutaci, při které bych hormonální substituci neměla užívat. Další signál!Další zlom pro mě nastal, když jsem navštívila lékaře tradiční čínské medicíny, vkládala jsem do něj velké naděje (chtěla jsem mu předat zodpovědnost za moje problémy a čekala jsem, že mě vyléčí). Poté co mi udělal diagnostiku, mi oznámil: „Do toho já nejdu, s Vámi by bylo moc práce. Až budete žít svůj vlastní život a budete sama sebou, tak přijďte.“ Šok! Moje myšlenky byly: „Co si to dovoluje?“ „On mě přeci musí pomoct“… Celou cestu domů jsem probrečela. Až když jsem stála před domem, tak přišlo uvědomění a přijetí: „Vždyť on má naprostou pravdu.“, „Kde to jsem? Co jsem já? Kdo jsem já? Co chci já? Co potřebuji já?“...Převzala jsem zodpovědnost za sebe, za své tělo, za svoji mysl, za svůj život. Začala jsem znovu chodit na lekce jógy. Zapomněla jsem zmínit, že na jógu jsem chodila od mých 14 let, ale v té době jsem ji brala jen jako fyzické cvičení, cvičila jsem Power jógu. Teď jsem začala chodit na Hatha jógu, nakoupila jsem si knihy o józe a začala jsem zjišťovat, jaké skvělé účinky má jóga i na žlázy s vnitřní sekrecí (což mě hodně zajímalo, protože moje žlázy produkovaly buď málo hormonů nebo naopak moc). Po lekcích Hatha jógy jsem se začala cítit více vyrovnaná, více v klidu, fyzicky taky mnohem lépe, ale moje zdravotní problémy stále přetrvávaly. Začala jsem tedy na internetu hledat, jestli existuje nějaká sestava, která by byla přímo zaměřená na hormonální systém. A našla jsem víkendový kurz Hormonální jógové terapie pro ženy podle Dinah Rodrigues, který vedla Martina Mangová, první lektorka této terapeutické metody u nás. A přišel další signál! Po jednom dni cvičení sestavy jsem dostala menstruaci! Pro mě velmi neočekávané, milé, úžasné. V podstatě moje první „normální“ menstruace!Po kurzu jsem se vrhla poctivě do cvičení, cvičila jsem sestavu ráno a večer a děly se věci. Tělo se začalo čistit a postupně ozdravovat. Začala jsem ovulovat! Čistila se mi pleť, se kterou jsem měla celý život problémy. Splaskla jsem, zadržovaná voda „odtekla“ neznámo kam. Krevní testy vycházely skvěle, jako by ani nebyly moje nebo vlastně moje konečně byly. Také výsledky krve v Trombotickém centru (kam jsem pravidelně docházela kvůli Leidenské mutaci) byly najednou o poznání lepší. Podíl cvičení na psychice byl až nepopsatelný. Našla jsem to, co jsem hledala!Dva roky jsem cvičila sestavu HJT dvakrát denně a bylo mi lépe a lépe. Začala jsem jógu oficiálně studovat. Vystudovala jsem 3. trenérskou třídu pro učitele klasické jógy, což mi otevřelo možnost navštívit přímo autorku Hormonální jógové terapie Dinah Rodrigues a absolvovat její kurz pro lektory. Byl to pro mě nepopsatelný zážitek, setkání s opravdovou ženou, v její přítomnosti nešlo necítit ženskou energii.Kurz pro lektory Hormonální jógové terapie dle Dinah Rodrigues jsem úspěšně absolvovala. Tak velkou radost, pocit naplnění a energii podle mě člověk cítí, když jde správným směrem a já to cítila velmi silně. Po návratu z kurzu s Dinah Rodrigues jsem si ještě doplnila jógové vzdělání o 2. trenérskou třídu, abych mohla vést kurzy Hormonální jógové terapie v České republice. Začala jsem pracovat na webových stránkách, vyrobila jsem si letáčky a čekala na zájemkyně. První víkendové kurzy byly o cca 2-6 účastnicích. Někdy přišla na kurz i jen jedna žena, ale i tak jsem kurz nezrušila, měla jsem radost, že můžu HJT někomu předat. Postupně přišel zájem z médií, s radostí jsem přijala nabídky na články a zájemkyň bylo více a více. V roce 2015 jsme s manželem založili Centrum hormonální jógy, které v červenci 2019 už počtvrté navštívila Dinah Rodrigues (92 let). Prostě krásné a přirozené plynutí. A co je pro mě úplně nejkrásnější? Emaily žen po absolvování kurzů, informace o rychlém zlepšení zdravotního stavu, odeznění návalů horka v přechodu, obnovení menstruačního cyklu, zpravidelnění menstruačního cyklu, mizení cyst, fotky miminek z ultrazvuku, zkvalitnění sexuálního života, pocity ženskosti, zkvalitnění děložní sliznice, odeznění depresivních stavů a stavů paniky, vyrovnání funkce štítné žlázy, úbytek na váze,… Nádhera! Miluji svoji práci!!A s velkou pokorou a vděkem píšu, že se nám v květnu 2018 narodila nádherná dcera.V tomto blogu bych s Vámi chtěla sdílet vše související s Hormonální jógou, přiblížím Vám její autorku a také na jakém principu Hormonální jóga funguje. Podíváme se společně na diagnózy, se kterými ženy navštěvují moje kurzy a také na úžasná zlepšení po pravidelném cvičení. Budu zde sdílet svůj příběh a příběhy žen, které navštívily moje kurzy. Těším se na společná setkávání nad mnou psanými a Vámi čtenými texty. :)