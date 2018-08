Benjamin Kuras

Po zrušení rozsudku třináctiměsíčního vězení, z něhož po dvou měsících Tommy vyšel o 20 kilo hubenější a ve zjevně psychicky zdeptaném stavu, vycházejí najevo tyto podrobnosti: 1. Zatčen za údajné rušení pořádku, odsouzen za pohrdání soudem - zásadní justiční neregulérnost. (Tommy natáčel na internet reportáž z přelíčení s muslimskými sexuální predátory několik let znásilňujícími nezletilé Angličanky).2. Pohrdání soudem je občanský přestupek, nikoli zločin, soudce přesto hovořil o zločinu, proto prý přísnost rozsudku (celkem 13 měsíců).3. Odsouzen a převezen do vězení během pěti hodin od zatčení, bez přítomnosti obhájce, jemuž byla účast na přelíčení znemožněna lží, že Tommy bude propuštěn na kauci.4. Soud lhal médiím, že Tommy se k trestnému činu přiznal. Tommy tvrdí, že nejen se nepřiznal, ale ani mu nebyla přesně vysvětlena obžaloba. Záznam přiznání u soudu chybí. Soud neověřil všechny důkazy přestupku, ani nezhlédl video, které Tommy natáčel.5. Po několika dnech v „klidném“ vězení byl převezen do věznice s největším procentem muslimských vězňů v celé Británii, vyhrožujících mu zabitím.6. Pro své „bezpečí“ byl vězněn na samotce, z níž se směl jít projít jen na půl hodiny denně.7. Cela umístěna v přízemí přímo naproti vězeňské mešitě, s oknem dosáhnutelným každým kolemjdoucím. Do okna mu vězňové plivali, házeli exkrementy a křičeli výhrůžky.8. Z předchozích věznění měl Tommy lékařský záznam nervové traumatické poruchy, ten nebyl v novém vězení brán na vědomí, psychiatr nebyl přizván, porucha se zhoršila.9. Ze strachu z otrávení Tommy nejedl jídlo připravené muslimskými kuchaři. Jedinou náhradu, kterou mu vězeňský management za celé dva měsíce poskytl, byla jedna konzerva tuňáka denně. Jestliže za dva měsíce ztratil 20 kilo, rozsudek 13 měsíců by ho usmrtil. Nebyla zaznamenána žádná námitka lékaře.10. Dveře jeho samotky zůstávaly občas „jakoby opomenutím“ nezamčeny, vystavující ho riziku násilí od spoluvězňů.11. Ani po jeho propuštění se žádná britská média neomluvila za lži a urážky, jichž se na něm dopustila.12. Ani po zjištění těchto podrobností nevystoupilo na jeho obhajobu žádné mainstreamové medium, žádná britská organizace lidských práv, a jen jediný politik za stranu UKIP.13. Mezinárodní organizace lidských práv zvažují, zda nevyjmout Velkou Británii ze seznamu bezpečných a svobodných právních států.Tak to na internetu shrnul předseda strany LibertyGB Paul Weston, s otázkou adresovanou muslimskému ministrovi vnitra, zda někdo z pachatelů těchto justičních neregulérností za ně bude potrestán. Weston, možná pamatujete, to je ten, co byl před několika lety zatčen šesticí policistů a odvezen do vazby antonem za veřejné citování Churchilla. Tehdy ho ještě propustili bez obžaloby. Dnes by si tím už možná nebyl tak jistý.*****************************Dodatek: Několik laskavých čtenářů, jimž děkuji, že ze mě chtějí udělat lepšího člověka tím, že mě označují za demagoga a lháře, se do mě pustilo v příspěvcích na článek Macronova Francie a dokonce jako důkaz mé demagogie uvedli odkazy na specifické články mou demagogii potvrzující.Jakousi náhodou jim uniklo pár těchto, které jsou mezi prvním, co vám naskočí, když si zadáte „St. Denis immigration“. Např. ZDE