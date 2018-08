Benjamin Kuras

Zopakujme si, co vlastně Boris Johnson (dále jen Boris, nikdo mu už jinak neříká) o těch burkách v Daily Telegraphu napsal. 1. Británie by neměla zavádět zákaz burky jako Dánsko.2. Ale ženy v burce vypadají jako poštovní schránky (rozuměj: ty britské velké stojaté) a jako bankovní lupiči.Místo, aby ho multi-kulti obec pochválila za to první, vrhla se na něho jako sup na zdechlinu za to druhé. Oburkované ženy uspořádaly demonstraci před jeho poslaneckou kanceláří. Vrchní komisařka londýnské policie konzultovala policejní odborníky, zda tím Boris nespáchal trestný čin „nenávistného projevu“. (Nespáchal, podle jejich pilně prodebatovaného názoru „přirovnávat burku k poštovní schránce není trestný čin“). Premiérka Mayová ho vyzvala, aby se omluvil, neboť jeho výrok byl urážející. V internetové anketě jen o tři procenta víc dotázaných hlasovalo, aby se neomlouval (48:45). Třetina hlasovala, že přirovnávat burku k poštovní schránce je rasismus. Předseda Konzervativní strany Brandon Lewis a předseda Konzervativního muslimského fóra Lord Sheikh zahájili vyšetřování Borisova chování. Tříčlenná komise strany zvažuje „plné disciplinární šetření“, zda Boris porušil stranický kodex chování. Baronka Warsi jeho bonmoty označila za „neobhajitelné“, neboť by mohly „odstartovat nárůst zločinů nenávisti a nemají místo v moderní Konzervativní straně“.Strana je rozštěpená téměř přesně na proborisovské „brexitáře“ a antiborisovksé antibrexitáře. Antibrexitáři se ozývají s návrhy, aby byl za trest poslán na „instruktáž diverzity“ (zřejmě podle maoistického vzoru), či dokonce vyloučen ze strany. A hrozí naopak ze strany vystoupit, jestli se Boris stane jejím leaderem.Probrexitáři to pokládají za pokus o převrat antibrexitářů a útok politické korektnosti na demokracii. Zde několik jejich citátů: „Temný den pro naši demokracii a svobodu slova.“ „Hluboké znepokojení, že taková politika se zavádí v Konzervativní straně.“ „Nejsme-li my strana svobody slova, tak kdo jiný?“ „Premiérka zjevně chystá na bývalého ministra zahraničí monstrproces a hon na čarodějnice.“ „Absurdita, která dělá z Konzervativní strany tajtrlíky.“ „Dárek Jeremymu Corbynovi a Labouristické straně zmítané v obviňování z antisemitismu.“ „Konzervativní strana opět projevuje talent na sebezničení. Blázni vážně ovládli blázinec.“Oxfordský imám Taj Hargey Borise hájí, že se nemá za co omlouvat, a měl zajít ještě dál: Žádná burka v koránu není, je to jen „předislámský ohavný kmenový háv stylu ninja, který utlačuje ženy“ a měl by se zakázat.Zda byl Borisův bonmot vtip dobrý, či špatný, se hádají dvě známé autority. ANO - komik Rowan Atkinson (Mr. Bean), NE – sloupkař Daily Mailu Peter Hitchens. Ale určitě dobrý vtip na Borisovu podporu je to, že zrovna v téže době probíhá v Leicesteru přelíčení s lupiči, kteří přepadli klenotnictví a umlátili klenotníka k smrti. V přestrojení zvaném burka.