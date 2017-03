Bohumil Sláma

Nápad vystoupit z Visegrádské skupiny se může na první pohled zdát nesmyslný, absurdní, možná dokonce „šílený“. K jeho obhajobě se ovšem nabízejí tyto argumenty: 1. Blíží se třicet let od rozpadu Východního bloku a začíná se projevovat původní politicko-kulturní dělení Evropy, které po sobě dodnes zanechává zřetelné stopy. 2. České země vždy patřily do západní části Střední Evropy, už jen proto, že byly nejen zeměpisně, ale též kulturně vklíněny do Německa a že v Rakousku-Uhersku patřily k jeho západní předlitavské části, která byla po všech stránkách vyspělejší než východní zalitavská část. 3. Až do roku 1938 jsme patřili mezi ekonomicky nejrozvinutější země světa a politicko-kulturně jsme na tom nebyli o nic hůř, kdežto Maďarsko a Polsko byly v obou těchto ohledech mnohem zaostalejší. Slovensko bylo v době vzniku 1. republiky ještě zaostalejší než Maďarsko a Polsko, což zapříčinilo dodnes viditelné rozdíly mezi námi a Slováky ve zvycích, způsobu uvažovaní, v náboženské orientaci atd. 4. Polsko ani Maďarsko na rozdíl od nás v minulosti nikdy nezažily demokracii, kdežto naše pařila v meziválečné době v Evropě mezi nejvyspělejší. V Polsku a Maďarsku tehdy vládly totalitní režimy se vším co to obnáší: násilí, lži, demagogie a potlačování zdravého vývoje společnosti, zejména jejího rozhledu a soudnosti. Na Slovensku byla demokracie víceméně jen na papíře, neboť tam dožívala rakousko-uherská teokracie.Visegrádská skupina vznikla v roce 1991 a jejím původním účelem byla spolupráce při přechodu od nedemokracie k demokracii. Protože se však ve všech jejích členských zemích dostali k moci politici deformovaní komunistickými režimy, její hlavní účel se postupně změnil na spolupráci v tom, aby se demokracie nerozvíjela. Je příznačné, že i tady jsme na tom dnes lépe než Poláci, Maďaři a Slováci.Ze západu k nám vždy přicházelo to lepší, z východu to horší. To jistě neznamená, že bychom neměli se svými východními sousedy spolupracovat a chovat se k nim přátelsky, zejména ke Slovákům, avšak spolupráce by se měla týkat jen toho, co je pro nás výhodné. „Vysegrád“ nás nyní stahuje dolů, a to bychom neměli připustit. V Evropě a v USA má špatné jméno, což nás poškozuje. V době, kdy Evropská unie stále víc uvažuje o dvourychlostní Evropě, bychom se proto z Visegrádského svazku měli co nejrychleji vyvléct, neboť jinak i v budoucnu zůstaneme Východní Evropou.Nesmyslné? Absurdní? Šílené?Publikováno 6. 3. v PřítomnostiOdesláno B. Sobotkovi, A. Babišovi, P. Bělobrádkovi a M. Stropnickému ml.