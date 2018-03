Bohumil Sláma

Možná ze mne mluví staromilec, možná ne. Když jsem v roce 1993 poprvé slyšel tehdy novou verzi naší hymny, nelíbila se mi. Řeknu proč. Je na efekt a méně odpovídá naší národní historii a mentalitě. Kromě toho „uštěbetaná“ jak dechovka a hlavně místy harmonicky neobratná, např. v místě, kde se zpívá „po skalinách“. Tvrdím to jako člověk s docela slušným hudebním vzděláním.Avšak i Mistr Jeremiáš tam má chybu. Trochu nás znásilňuje, když nás nutí zpívat „kde domov muj“ místo „můj“. Dost často to přece zpíváme zároveň s orchestrem. Dá se to však velmi snadno opravit.(Možná ale za to Mistr ani nemůže; asi to vzniko, když původně táhlou hymnu zkracovali. Tehdy to zřejmě někomu uniklo.)Toho si dodnes nikdo jakoby nevšiml. "Samozřejmě" ani ti, kdo stvořili tu poslední, údernou a hyperefektní verzi, podle mne paskvil. Pyšný výron mindráku. Ten národ na nohy nepostaví a ani v očích světa ho nevylepší.Buďme proboha rádi, že máme takovou hymnu jakou máme!Ojedinělou. Prostou a krásnou jako luční kvítko. Naši! Takovou, jak ji milovali naši předkové a jak ji dnes milujeme i my.Jednostvolovu neboli jednovětou.Představuji si své rodiče, jak ji zpívají za Protektorátu a do očí se jim derou slzy. Představuji si sebe, jak ji zpívám v Srpnu 68 a není mi o nic lépe.Prostota jdoucí od srdce přece povznáší ze všeho nejvíc!Tam žádné efektní okrasy ani údernosti nepatří.Tam jsou nepřípustné.Ani ti ... komunisti si to nedovolili.