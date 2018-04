Bohumil Sláma

Nosil jsem v hlavě podobné úvahy jako známý (a mnou uznávaný) publicista Karel Steigerwald. Mám k tomu i malý vtip: „Pane, jestli vás teď napadá to stejné co mě, tak to jste teda pěknej haj..!" Steigerwaldovy „nápady“ vyšly včera v Reflexu a těm, kdo ten článek nečetli, ho vřele doporučuji: https://www.reflex.cz/clanek/komentare/86407/karel-steigerwald-tak-je-zeman-tim-ruskym-agentem.html. Cituji jeho hlavní myšlenku: “Kdyby někdo konečně řekl přímo, že Zeman je ruský agent, a Zeman to dal k soudu, možná by se orgány, které mají agenty na starost, konečně probudily, přestaly by kolem prezidenta přešlapovat jak slepé báby a zjednaly by konečně odborně jasno.“ Moje úvahy vyšly také včera, v Přítomnosti, v sloupcovém článku s názvem Zemanova politika je vlastizrádná. Bude na něj podána žaloba? Bude odvolán? Cituji ho celý:„Kdyby by mi někdo řekl, že mé přání odvolat Zemana z funkce prezidenta není nic jiného než zbožné „přání otcem myšlenky“, na jedné straně bych souhlasil, na druhé straně bych to zbožné přání ovšem jednoznačně odmítl, s tím, že mne k němu vedou i pádné důvody.V první řadě je třeba se zamyslet nad tím, že vyjma Václava Havla máme od roku 1948 pouze prezidenty, za které se musíme stydět. Všichni včetně Klause nás táhli z Evropy na východ. Patří mezi ně bohužel i Ludvík Svoboda, o kterém mnozí historici tvrdí, že byl tajným sovětským agentem, byť zřejmě hlavně ze strachu, a o kterém mi moji rodiče řekli, že v Únoru 48 zradil (dodnes se cituje jeho tehdejší výrok, že armáda nepůjde proti lidu, přičemž z osobní zkušenosti dobře věděl, co bolševismus udělal s ruským lidem a co nás tedy čeká). V roce 1968 podepsal Moskevské protokoly a pak už vůči Rusům dělal jen servilní politiku.Připomínám to hlavně proto, že na příklon k Rusku jsme těžce doplatili a že se to může opakovat. Dej ruskému vlku prst a sežere tě celého (jak se stalo Benešovi). V tom, co tento vlk dělal nám, Východnímu bloku a některým jiným zemím, pokračoval pak v Afgánistánu, kde se stal prapůvodcem všech dodnes trvajících válek, potom v Gruzii, v Čečensku, na Ukrajině a nyní v Sýrii, kde chrání jednoho z největších zločinců současného světa Asada. My, kdo jsme všechny proruské prezidenty (obvykle i první tajemníky KSČ) zažili a máme přes jejich devastující vliv ještě alespoň zbytky zdravého rozumu, dnes můžeme jen s úžasem sledovat, co si i náš poslední, „demokratický“ prezident už delší dobu dovoluje. Jak dokázal zmanipulovat nemalou část našich lidí a vymýt jim rozum a paměť. Navozuje dojem, že co je ruské je dobré, přitom realita je přesně opačná a pro nás (a nejen pro nás) nebezpečná. Už třeba jen proto, že ruská politika je ve světě snad nejprolhanější a nejpodvodnější a že je prosáklá do všech vrstev ruské společnosti. To k nám chce Zeman po vzoru Gottwalda znovu zavést? Nám, kteří jsme se z toho dodnes nevzpamatovali a sami máme s rozlišováním pravdy od lži značné potíže?Tam, kde začíná psychická patologie, normální člověk přestává rozumět, ztrácí do ní vhled. Proč se Putin svého času obrátil proti Západu (a tedy i proti nám) je na rozdíl od Zemana pochopitelnější, byť to ukazuje na nemenší zlovolnost a egoismus. Není podezřelé, že jsme opět u tajné policie? Bývalý důstojník KGB, vyrostlý v silně autokratické společnosti si po vzoru téměř všech jiných dřívějších i současných autokratů řekl, že potřebuje nějakého velkého nepřítele, a vybral si v linii sovětských stereotypů Západ. Že na to jeho země po všech stránkách doplatí mu bylo vedlejší, neboť na prvním místě se ocitla jeho potřeba posílit vlastní moc. Rusko bude sice bez spolupráce se Západem zaostávat a usychat, on však poroste nebo se přinejmenším dlouho udrží.Rozpory mezi Ruskem a Západem se postupně zostřovaly, takže dnes se ne neprávem mluví o nové studené válce. Zatím jde hlavně o válku informační, i ta už má ovšem své ničivé výsledky. Je třeba se proto ptát, jak je možné, že Zeman coby Čech ke své proruské politice vůbec dospěl. Nabízí se sice jen dohady, avšak všechny jsou temné. Například, nebyl i on tajným sovětským agentem, není jím byť jen v jiném hávu dodnes, nebo nemají Rusové na něj nějakou jinou „páku“? To, že se podle něj musíme s Rusy přátelit kvůli obchodu, je jen zastírací bla bla, statistiky a rizika obchodu s nimi mluví o něčem jiném, a pokud někdo chce, může s nimi obchodovat (v rámci na Rusko právem uvalených omezení) tak jak tak.O tom, že Zeman je anetickou a dnes již spíše do psychopatie degradovanou osobností, jsem už opakovaně psal. Dál na tom trvám a mezi odborníky, tj. mezi psychology, psychiatry, neurology a geriatry zdaleka nejsem sám. Je to jasné, popírat to mohou z odborníků jen lháři, z ostatních pouze obluzení zaslepenci. Zeman škodí, je nenapravitelný a vzhledem k jeho počínající senilitě se to bude pouze dál zhoršovat.Proruský opět znamená protičeský. Jestliže se u Trumpa z různých důvodů hovoří o jeho možném či budoucím odvolání, na rozdíl od Zemana není protiamerický a má lepší tým poradců, jinak by se „vezl“ okamžitě. Ve válce přece nelze stát na opačné straně.Nebo n á š prezident může? Nebo budeme mít vedle žalovaného premiéra i žalovaného prezidenta?Zachránit ho může jen jeho kličkování nebo naše neprozíravost, zbabělost a pasivita.Novým náhledům starého psa nenaučíš.“Protože mne ani po včerejšku „zlé“ nápady neopustily, vyzývám nyní Zemana, ať mne zažaluje. Na rozdíl od Palacha a dalších našich hrdinů to v mém případě žádné hrdinství nebude; jednak jsem si téměř jistý, že bych případný spor vyhrál, protože argumentů mám k dispozici víc než dost, jednak, co si na mně, na rozdíl od Palacha starém a nemocném člověku a nicce kdo vezme?Takže mlhošu Milošu, do toho!Pokud mne nezažaluješ, budeš ještě menší hrdina než já. Uchýlit se do nebetyčnosti to nezachrání.