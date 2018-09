Daniel Herman

Slýchám občas otázku, proč jsem se rozhodl kandidovat do Senátu v obvodu, z něhož nepocházím, v němž nebydlím a zaslechl jsem i poznámku, že jej ani neznám. Chci tedy využít i této možnosti, abych své potenciální voliče nejen pozdravil a oslovil jako kandidát do letošních senátních voleb za obvod č. 44 (Chrudimsko – Havlíčkobrodsko), ale i vysvětlil své motivy, proč „do toho jdu“ právě tady. Jako ministr jsem dosti často na Chrudimsko a Havlíčkobrodsko zavítal. Ministerstvo kultury zde totiž má celou řadu příspěvkových organizací, které vykonávají velmi kvalitní práci. Možná jste někteří z vás zaznamenali rozsáhlou rekonstrukci, která právě probíhá na státním zámku ve Slatiňanech. Tato rekonstrukce je umožněna proto, že v době, kdy jsem byl ministrem, se nám podařilo právě do Slatiňan přivézt přes sto milionů korun z evropských fondů. Co se Slatiňan týče, podali jsme s bývalým ministrem zemědělství Marianem Jurečkou žádost o zápis na seznam UNESCO hřebčína v Kladrubech a Slatiňanech, což by přineslo další přísun finančních prostředků.Zápis na světový seznam UNESCO už byl za mé éry úspěšně realizován v případě českého loutkářství a Muzeum loutek v Chrudimi patří k prestižním kulturním organizacím v regionu. Obdobně se to dá říci o dvou zařízeních Národního památkového ústavu, Veselém Kopci a Betlému Hlinsko, na které můžeme být právem hrdí.Z poněkud jiné oblasti, ale o nic méně důležitý je Národní Kulturní Památník Ležáky, který rovněž náleží pod kompetenci Ministerstva kultury ČR. O jeho rozvoj jsme vždy s kolegy pečovali s náležitou odpovědností a těší mě, že jsem mohl do funkce jmenovat i jeho současnou paní ředitelku.Nemálo milionů korun jsme investovali do oprav řady historických budov, včetně radnice v Havlíčkově Brodě, řady kostelů i menších venkovských památek.Volební obvod mi tedy vskutku není cizí, a proto jsem rád přijal pozvání krajských i okresních organizací KDU - ČSL z Chrudimi i Havlíčkova Brodu, abych zde kandidoval a v případě zvolení navázal na úspěšný senátorský mandát Petra Pitharta. Právě pan senátor Pithart ukázal, že není podstatné, odkud člověk pochází a kde bydlí, ale jak odpovědně a poctivě ke své práci a svěřeným úkolům přistupuje. Jsem připravený se pro práci v tomto volebním obvodu nasadit na plno, tak jak jsem tomu byl zvyklý i ve svých předchozích zaměstnáních. A to na plný úvazek, bez jakýchkoli dalších funkcí, protože nechci sedět na dvou nebo více židlích.A dovolte mi ještě jednu poněkud osobnější poznámku. Svou kandidaturu zde beru i jako splacení jakéhosi rodinného dluhu. Moje maminka byla totiž za války ukrývaná v Chotěboři, což ji pravděpodobně zachránilo před osudem starší sestřenice Haničky Bradyové, která ve 13 letech tragicky skončila svůj život v plynové komoře v Osvětimi. Její zfilmovaný životní příběh „Hanin kufřík“ možná někteří z vás znají.Vzhledem ke svým rozsáhlým kontaktům, které jsem jako člen vlády navázal, chci poskytovat své zkušenosti a otevírat dveře při řešení problémů a potřeb. Chci stavět mosty mezi komunální a parlamentní politikou, mezi venkovem a Prahou a zprostředkovávat širokou síť kontaktů starostkám a starostům a jejich prostřednictvím obcím, které bych jako případný senátor zastupoval.Děkuji tedy i za vaši podporu a těším se na spolupráci!Váš kandidát do Senátu,Daniel Herman