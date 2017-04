David Klimeš

Zdroj: OECD

Zdroj: Demagog.cz

Zdroj: OECD

Daňová revoluce ČSSD měla být tím momentem, kdy se strana premiéra Bohuslava Sobotky odpíchne z druhého místa, začne mocně dotahovat hnutí ANO Andreje Babiše a v ideálním případě na podzim pak ve sněmovních volbách senzačně zvítězí. Jenže podle posledního průzkumu preferencí Kantar TNS pro ČT je to pro Sobotku pořád stejně špatné: ANO je nad třiceti procenty, ČSSD ani ne na polovině. Vzhledem k tomu, že návrh daňových změn bylo asi to nejdůležitější, co během dotazování respondentů ČSSD představila, tak se celkem jasně nabízí hypotéza, že daňové změny voliče od sociální demokracie spíše odradily, než přilákaly. Sobotka se straníky v Lidovém domě teď asi řeší, jak se to mohlo stát. Vždyť to premiér řekl jasně: Po změnách by daně klesly více než 90 procentům zaměstnanců. Tak kde je problém? Jaktože nepřichází noví příznivci? Jsou snad hluší a slepí k tomu, jaké dobro pro ně ČSSD vymyslela? Ne, jen voliči pochopili, že ČSSD pro ně vymyslela něco opravdu hloupého. Především ČSSD zamířila na úplně špatné cíle. Daň z příjmů je už nyní v Česku mimořádně nízká v porovnáním se zbytkem Evropské unie. Tato daň tvoří ani ne 4 procenta HDP, třeba v sousedním Německu skoro 10 procent, a to na evropské poměry stále ještě není moc.Tady toho prostě moc nejde vymyslet. Mnoho nízkopříjmových Čechů už dnes neplatí žádnou daň z příjmu. Jakmile by jim ČSSD chtěla výrazně ulevit, musela by brutálně zvednout daně střední třídě a vysokopříjmovým. Což žádná normální velká strana neudělá. Počkat! Ona to ČSSD udělala! Sobotka po svém mnohaletém přísahání na liberální městské voliče po krachu v krajských volbách pochopil, že bez obratu doleva to nepůjde. Ale bohužel svůj návrh nedomyslel: za relativně malé přilepšení chudým a středněpříjmovým musí brutálně zdanit ty bohatší. ČSSD sice vytvořila chytře jen tabulku k příjmu 49 tisíc, kde se výhodnost daňové revoluce láme, ale není žádný problém ji samozřejmě protáhnout dál. A to je pak sešup.Je to logický výsledek choré rovnice: Když už jsou daně nízké a politická objednávka zní, že je 90 procentům lidí je potřeba ještě více snížit, pak to samozřejmě musí celé zaplatit jen těch pár procent zbývajících. K takovému zátahu na nejbohatší přitom není vůbec žádný důvod. Příjmová nerovnost je v Česku jedna z nejmenších v EU. https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm Sobotka zjevně vůbec nechápe, co z daní českého voliče trápí. Není to daň z příjmu, ale extrémně vysoké odvody, tedy především zdravotní a sociální pojištění. Není problém se už dnes i s průměrnými výdělky dostat na nulovou daň z příjmu, ale nakonec stejně sociální pojištění i tohoto daňového poplatníka brutálně srazí k zemi.A protože jde fakticky o rovnou daň, tak to samozřejmě disproporčně ve společnosti postihuje ty chudší. Že toto bývalý ministr financí nevidí, to je opravdu na pováženou. Přitom jakékoliv srovnání ukazuje, že jsme s výší sociální pojištění už opravdu ulétli na jinou planetu.Tuto tabulku samozřejmě většina voličů nezná. Ale má selský rozum. Tuší, že daňový zátah na bohaté není odůvodněný. A zároveň že jim samým takto stát rozhodně neuleví od těch největších problémů. ČSSD vlastně tak dosvědčuje, že nezná své voličské skupiny a jejich problémy. Kdyby ano, věděla by, že její daňový úkrok vlevo musí vypadat zcela jinak. Jen namátkou pár příkladů potencionálních voličů, kterým Sobotkovo dobro uškodí.Nízkopříjmový rodič: S podprůměrným platem se už jen se základní slevou může dostat daňový poplatník k daňové vratce. Ale on má i rodinu. Tři děti. Sobotkova vláda mu tvrdí, jak mu pomáhá tím, že mu roky zvedá daňové slevy na děti. Jenže zároveň vám maximálně berňák vrátí 60300 korun. Jen za tři děti chudý rodič uplatní odpočet 57 tisíc. S dalšími položkami se tak snadno dostane přes limit, ale nic už nedostane. Relativně tedy na daňové politice státu vydělá více bohatší rodič v porovnání s nejchudším rodičem. Má tento člověk důvod volit daňovou revoluci ČSSD? Ne.Anebo nízkopříjmový zaměstnanec bez dětí. To by měl být typický volič ČSSD. Vydělává třeba 20 tisíc hrubého, s daňovou reformou by si měl polepšit o 800 korun. Jenže dobře ví, že problém jeho platu není ani tak v celkové výši, ale protože z něj nic nezbude po platbě pojištění. Zatímco bohatším z platu i po platbě pojištění zůstane na slušné živobytí, skladníkovi či prodavačce ne. Na to nemusí být člověk profesor ekonomie, aby pochopil, že snížení pojištění je mnohem lepší cestou, než vymýšlet čtyři sazby a vytvářet tak daňové schody, které odrazují od touhy po vyšším výdělku. Má tedy takový zaměstnanec důvod volit daňovou revoluci ČSSD? Ne.A pak je tu mírně vysokopříjmový zaměstnanec. Zde ČSSD asi nejvíce se svými počty selhala. Stranu překvapil povyk v médiích, že svým návrhem daňové revoluce ničí střední třídu. Z údajů statistického úřadu přeci vyplývá, že 80 procent Čechů bere do 43 tisíc korun (mediánová, tedy nejčastější mzda je v Česku jen okolo 23500). Takže daňové přilepšení do 49 tisíc by mělo být pro většinu Čechů pozitivní.Jenže tady zase Sobotka zapomíná na ty proklaté vysoké vedlejší náklady práce. Z 50 tisíc vám zůstane 36 tisíc čistého. A zde by už ČSSD stovky ubírala. Mnoho doktorů, právníků a dalších profesí vydělává jistě ještě více a ty by ČSSD trestala ještě výrazněji. Při 60 tisíc byste přišli o 2,5 tisíce, při 70 tisících již o 4,5 tisíce. Dosud přitom mnoho svobodných povolání volilo ČSSD. Ne kvůli ekonomice, ale třeba kvůli evropské politice či sociálním ideálům. Má ale nyní doktor důvod volit daňovou revoluci ČSSD? Ne.Sobotka se prostě vydal tou nejhorší možnou cestou (stejně choré a nepromyšlené je i jeho zdanění podniků a bank). Pokud se chce kvůli klesajícím preferencím stát z liberálního sociálního demokrata tvrdým levičáckým socialistou, prosím. Ale nejprve by si měl zjistit, co skutečně jeho potencionální voliče trápí. A podle toho designovat daňové změny.Pokud si tedy chce premiér zachovat alespoň malou naději na volební vítězství, měl by celý svůj humbuk kolem „spravedlivých daní“ okamžitě ukončit a navrhnout něco, co doopravdy českému zaměstnanci pomůže. Zcela jasně se nabízí snížení pojištění, speciálně pak sociálního, které nyní dělá z hrubých mezd v čistém almužny a bojkotuje vznik hůře placených míst na pracovním trhu.Těžko říct, na kolik průzkumů veřejného mínění chce ještě Sobotka čekat, než mu dojde, že svou daňovou revolucí jen vytváří spoustu ne ČSSD, které se minimálně částečně proměňují v ano ANO...