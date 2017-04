David Klimeš

V roce 2012 tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek v jedné z nekonečných koaličních hádek prohlásil, že neumí zajistit švédské služby za rumunské daně. Chtěl v tím v nadsázce říci, že není možné mít zároveň excelentní sociální stát a nízké daně. Jenže ono je to přesně naopak - máme švédské daně a rumunské služby. Česko má totiž velmi vysoké zdanění práce a zároveň nedokáže zajistit udržitelnost svých sociálních systémů. A aby toho nebylo málo, politici vše svými nápady ve volebním roce jen zhoršují.Z pravidelné zprávy OECD vyplývá, že daňové zatížení mezd v Česku bylo minulý rok osmé nejvyšší v tomto klubu nejrozvinutějších zemí. Švédsko je až za námi. Zatímco daně z příjmu zaměstnanců a odvody na sociální a zdravotní pojištění z celkových mzdových nákladů dosáhly u nás v minulém roce 43 procent, ve Švédsku to bylo o dvě setinky méně. Není to samozřejmě celý obrázek – Skandinávci mají třeba vysoké majetkové daně –, ale rozhodně tedy neplatí tradovaný stereotyp, že Švédsko je zemí vysokých daní a my naopak těch takřka dumpingových.Tak to prostě není. Máme sice v porovnání mimořádně nízkou efektivní daň z příjmu. U nás je to 9,4 procenta, průměr OECD je 13,4 procenta (a to ještě musíme vědět, že evropský průměr je vlastně výše, protože v OECD jsou i z našeho pohledu nepochopitelné ekonomiky z Asie či Latinské Ameriky, které zvládají zajistit státní služby i s výrazně nižšími daněmi). Naprosto vražedné jsou ale další odvody na pojistné. Především pak sociální pojištění placené zaměstnavatelem. U nás je to 25,4 procenta, průměr OECD je 14,4 procenta.To je stříbrná medaile hned za Francií. Ovšem o tuto medaili opravdu nikdo nestojí. Na jednu stranu je samozřejmě potřeba zajistit financování služeb státu. Ale k tomu opravdu nedojdeme tak, že brutálně zatížíme daněmi cenu práce v takové míře, v jaké to dělá český stát.Větší daňový klín pro svobodného jednotlivce má z postkomunistických států dle OECD jen Maďarsko, ostatní země regionu se snaží dohánět Západ právě výrazně nižším zdaněním práce (a i to stále není celý příběh – Maďarsko v posledních letech snižuje zdanění práce, ve firemních daních se dokonce chce dostat nejníž v regionu).Mít ony stereotypizované „švédské“, tedy vysoké daně ale nevadí, pokud zároveň země nechce mít postavený svůj ekonomický model na levné práci. Švédsko touto cestou rozhodně nejde. My však stále ano.Podle posledního srovnání Eurostatu je v Česku sedmá nejlevnější práce. Levnější hodinové náklady práce mají jen Chorvati, Poláci, Maďaři, Lotyči, Litevci, Rumuni a Bulhaři (Slováci jsou jedno místo před námi). Ne náhodou zde najdeme celý východ EU, většina těchto států se pokoušela čtvrtstoletí vyvážit vyšší přidanou hodnotu práce na západě nižšími náklady na východě. Včetně Česka.Klid před bouří ovšem nastává, když obě tabulky položíme přes sebe. Česko na jednu stranu stále má a chce mít co možná nejnižší cenu práce v EU a je v tomto porovnání mezi osmi zeměmi na chvostu. Na druhou stranu ale práci brutálně zdaňuje a je mezi osmi státy EU na špičce srovnání.To prostě nejde. Respektive jde. Jako v Česku. Česká práce je sice stále konkurenceschopná, ale čistá mzda je mimořádně nízká.Stát horko těžko zachovává sociální smír jinými prostředky – poměrně přístupnými sociálními systémy a nejrůznější ekvilibristikou s výběrovým zdaněním nejrůznějších skupin (například nikde jinde v Evropě není větší rozdíl mezi zdaněním práce u svobodného jednotlivce a rodiče dítěte než právě v Česku).Dlouhodobě ale není možné být sluhou dvou pánů – nízké ceny práce i vysokého zdanění práce.Jenže co s tím? Politici ve volebním roce dělají to, co jim jde vždy nejlépe. Nasednou do vrtulníku a kropí plošně všechny voličské skupiny transfery, dotacemi a sliby. Dlouhodobá udržitelnost zvyšování platů předvolebního přerozdělování je však velmi často pochybná.Aktuálně je to velmi dobře vidět u důchodů. Vládní politici se shodli, že před podzimními sněmovními volbami je nutné slíbit maximalistické zvýšení penzí od Nového roku 2018. A také se tak stalo. 500 korun navíc udělá sekyru 22,3 miliardy korun ročně. Připomeňme, že zvyšování důchodů dle slibů před krajskými volbami minulého roku už znamenalo dalších 17 miliard navíc.Důchodci si jistě vyšší důchody zaslouží, ale nelze jim přidávat, když nikdo neřekne, odkud se peníze vykouzlí. Důchodový účet i v časech největšího hospodářského růstu končí v mínusu, a to zásadním. Za minulý rok to bylo 16,3 miliardy.Politici tak vytváří pyramidovou hru, která jednou bude muset zkrachovat. A až budou deficity v sociálních systémech už opravdu neřešitelné, někoho z jednodušších politiků jistě napadne rychlé řešení – zvýšit pojištění. Tedy to pojištění, které už je nyní tak extrémně vysoké a i ze slušných mezd dělá v čistém výdělku almužnu. Jak dlouho ještě toto daňové letadlo dokáže letět, než se spektakulárně zřítí?Vítejte ve světě rumunských služeb za švédské daně!