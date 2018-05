David Klimeš

„Prezident republiky zastupuje stát navenek.“ Jak je tato věta české ústavy pravdivá, nám dokázal prezident Miloš Zeman v kauze novičok. Stokrát můžeme opakovat, že za zahraniční politiku je odpovědná vláda a ta se po útoku na bývalého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru jasně přihlásila k západním spojencům a vyhostila tři zaměstnance ruské ambasády.Jenže pak stačí jedno interview s Jaromírem Soukupem a vše je jinak. Prezident prohlásil, že tato nervově paralytická látka v Česku byla vyráběna a testována. Že si přitom pletl jednotlivé látky i instituce už nebylo podstatné. Česko je zase slavné. Svět si o nás přečte s nevěřícím úžasem ve Washington Postu či za nadšeného přikyvování poslechne v ruské televizi RT . Ta nadšeně překřtila novičok ve hře se slovíčky na noviczech.Prezident tak vlastně udělal tu nejpodlejší věc, co vůbec mohl. Lhal tak, aby ho nikdo nemohl stoprocentně usvědčit ze lži. S odvoláním na tajné zprávy, které nemohou být zveřejněny (a doufejme, že i přes mediální tlak tomu tak zůstane), jen vyslal do světa pochybnost, zda přeci jen Rusové neměli pravdu, když tvrdili, že novičok se vyrábí i jinde, například v Česku.A ruské ministerstvo zahraničí tuto pochybnost už proti Británii s gustem používá. A nejen to. Zemanův klep Rusové obrací už i proti Česku, protože v rámci své propagandistické kampaně si nenechali ujít příležitost a zpochybnit i to, že Česko údajný novičok zničilo. To už ani není vrtění psem. To je ukázkové vrtění neexistujícím psem, nebo-li jak se nyní módně říká – dokonalá dezinformace.Pravda je přitom taková, že látka A234 u nás nikdy nebyla a prezident pravděpodobně zaměnil laboratorní testy vojenských chemiků, kteří při mikrosyntéze pracovali s jiným jedem, se svým smyšleným proruským příběhem.Problém je, že prohlášení ministerstva zahraničí , které věc uvádí na pravou míru, už Washington Post, ani jiné světové médium nepřevezme.Co s takto sebevražedným „zastupováním státu navenek“ si počít? Jistě, můžeme hořekovat, že Zeman ničí geopolitické ukotvení Česka v EU a NATO. Ale Zeman je demokraticky zvolený politik, tento leden si obnovil u voličů mandát. S tím nic nenaděláme a pokud jsme demokraté ctící výsledky voleb, tak bychom ani neměli chtít.Tak přejděme k dalším možnostem. Objevují se už zase slova o Zemanově velezradě, to není v případě Zemana nic nového. Nicméně je třeba znát dobře ústavu. K podání žaloby je třeba souhlas tří pětin poslanců i senátorů. To je naprosto nemožné sehnat. A platí, že neúspěch této akce by Zemana jen výrazně posílil. Takže tudy také ne.Pak je tu možnost Zemanovi neschvalovat zahraniční cesty. Ty musí vždy oštemplovat vláda. Nikdy tu takový rozbroj vlády a prezidenta nebyl, byť v roce 2005 takto premiér Jiří Paroubek hrozil prezidentu Václavu Klausovi. I kdyby se šlo touto cestou, spíše by to Zemana potěšilo. Ve svém vážném stavu by nemusel podstupovat ani ty povinné cesty, na které už nemá dost sil. Své spřízněnce by si jen zval do Prahy, případně své nálože odpaloval jako nyní z obrazovky jedné miniaturní televize.Takže tu máme poslední možnost: peníze. Rozpočet Pražského hradu utěšeně bobtná. V roce 2007 byly výdaje 456 milionů, loni už 522 a překročil se rozpočet o 84 milionů. Zeman, který nikdy nebyl na peníze a nevyžívá se v luxusu, jistě nad takovým opatřením mávne rukou. Co je ale jedno panu prezidentovi, rozhodně není jeho politicko-byznysovému okolí.Veřejnost si zapamatovala razii policie v Lánech, ale těch propletenců Hradu, dvojice Mynář-Nejedlý a zemanovců je mnohem více a Hrad je nyní jistě jejich největší kořist v držení.Tak ať demokratičtí poslanci udělají to jediné smysluplné – začnou shánět podporu pro razantní ořezání rozpočtu Hradu. Nyní se to zdá nereálné. Jsme půl roku v patu a systémové partaje sevřené strachem i egoismem nás nedokázaly přivést ani k většinové vládě ANO s demokratickými stranami. Ale nesebraly ani odvahu začít sbírat 120 podpisů k rozpuštění sněmovny. Beze zbytku tak platí: Půl roku zoufalství a Zeman je král . Nyní se to ukázalo naplno, premiér v demisi čekající na schválení druhé vlády proti němu nemůže a asi ani nechce ostře vystoupit.Ale až se bude rozpočet schvalovat až na podzim, to už tu nejspíše bude premiér s většinovou důvěrou a Babiš nebude Zemana potřebovat. Naopak bude chtít, aby mu Zeman nerušil jeho pečlivě budovanou image vzorného Evropana.Takže ano, můžeme žonglovat s velkými slovy odsuzující prezidenta za jeho činy proti zájmům republiky a přesvědčovat vypjatými komentáři již přesvědčené.Anebo skutečně ukázat Zemanovi a především jeho okolí, které starého pána ovládá, kde jsou limity Hradu v české parlamentní demokracii.Rezoluce parlamentu či ostřejší slova členů vlády mnoho nepomohou, spíše Zeman potěší.K akci je místo velkých slov potřeba už nyní, když se připravuje rozpočet, spousta drobných schůzek v útrobách sněmovny, aby se na podzim, až dojde na pozměňovací návrh srážející rozpočet prezidentské kanceláře o polovinu, nečekaně našla k překvapení Hradu většina mezi vládními i opozičními poslanci.To by byl ten jediný správný a srozumitelný vzkaz pro prezidentovo okolí. Rychle by pochopilo, že starého pána je třeba trochu více držet poblíž reality i zájmů této země.A nikoliv smyšlených příběhů a zájmů jiných zemí.