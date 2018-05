David Klimeš

Předsedové ANO a ČSSD Andrej Babiš a Jan Hamáček dokončili text koaliční smlouvy. Co v ní přesně je, nevíme, protože Hamáček nejprve chce smlouvu v pátek představit vedení své strany.Ale už nyní víme, že ten text je špatný. Ve všech ohledech. Můžeme začít tím, o čem se paradoxně debatuje nejméně, ač by to mělo být opačně – a to jsou programové sliby vlády, tedy co udělá kabinet pro lepší život lidí v dalších letech. Je absurdní, že místo pře o velké reformní plány školství, daní, zdravotnictví či důchodů, které by každá sněmovní strana měla mít dobře promyšlené, se obě strany přetahují tak maximálně o proplácení nemocenské.Ale program vlastně nikoho u této vysoce nestabilní menšinové koalice s podporou komunistů ani nezajímá. Přetlačovaná ANO a ČSSD se nakonec zúžila na vymýšlení pojistek, aby ANO nemohlo být nevěrné sociální demokracii s okamurovci a komunisty.Jenže pointa je v tom, že žádné takové pojistky už asi ani nelze vymyslet.Jistě to mohlo být jiné hned po říjnových volbách – Babiš ještě nebyl premiér jednobarevné vlády, Tomio Okamura nebyl místopředsedou sněmovny. Pokud by tehdy kývly na spolupráci s ANO ČSSD s KDU-ČSL nebo třeba ODS, dalo se toho diktovat Babišovi ještě docela dost a nevznikl by pevný sňatek z rozumu mezi premiérem Babišem a místopředsedy sněmovny Okamurou a Vojtěchem Filipem.Nyní jsme ale o půl rok dále a ČSSD už není schopná ani situaci vrátit do těch říjnových dnů po sněmovních volbách.Babiš už je jednou premiérem a premiérem zůstane – to už každý ví. Tak ČSSD vymyslela pokryteckou podmínku, že premiér musí odejít po prvoinstančním odsouzení. Zda by to Babiš naplnil, nebo jen vyhodil ČSSD z vlády, to ale nikdo v tuto chvíli neví.Podobné je to s pádem celé vlády, když odejdou mínistři ČSSD. Babiš to může respektovat, ale také vůbec ne.A vrazit klín mezi ANO a SPD se už zcela nepodaří. Okamura možná přijde o předsednictví jednoho sněmovního výboru pro své lidi, ale on sám bude stále vděčný Babišovi za vysokou ústavní funkci.Dobře všechno toto vymýšlení nevymahatelných podmínek popsal v rozhovoru pro Právo místopředseda ČSSD Jiří Zimola v trochu slabší chvilce – ať už budou tyto podmínky v koaliční smlouvě či ne, zda Babiš ČSSD nakonec sežere, je stejně jen ve hvězdách.Až dosud se tedy zdálo, že pro Českou republiku není horšího scénáře, než je oficiální vláda ANO, SPD a KSČM. Proto bylo jen dobře, když demokratickým stranám začalo docházet, že ignorováním Babiše nic nezískají a zemi nepomohou. V některých stranách i začali lídři zvažovat vyjednávání s ANO o vládním angažmá.Ale základem bylo přijít za ANO s jasnou nabídnou většinové vlády a sadou opravdu tvrdých podmínek. To však osamocená ČSSD nepřinesla. Nezvládla přesvědčit k vládnímu angažmá další demokratickou stranu, která by zaručila sněmovní většinu bez extrémistů, sama partaj se rozpadá před očima a konec konců ani není nakonec schopná proti Babišovi utvořit pragmatický blok s komunisty, kteří mají vládu podporovat.Jiří Zimola má jistě pravdu, že budoucnost, zda Babiš ČSSD ve vládě sežere či ne, je zatím stále ve hvězdách. Nicméně na noční obloze už je možné několik měsíců pozorovat souhvězdí Velkého krachu ČSSD.A to souhvězdí září bohužel čím dál jasněji...