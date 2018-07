David Klimeš

Sněmovní volby minulého roku se zdály být dostatečným poučením pro všechny čtenáře volebních průzkumů. Vše tehdy dopadlo o dost jinak než se v předvečer voleb dle dobrozdání výzkumníků, politologů i médií zdálo. Hnutí ANO se udrželo nakonec u 30 procent, ač všichni věštili propad. Nikdo příliš nezachytil vzestupnou protestní vlnu u Pirátů a SPD a naopak úpadek ČSSD. A i proklouznutí Starostů do sněmovny čekal málokdo.Na čas zavládla správná racionální skepse, že průzkumy jsou opravdu jen zachycením měnících se nálad v jeden okamžik. A že než na čísla jedné agentury, je lepší se dívat na trend.Je o více než půl roku později a už zase rajtujeme na průzkumech tím nejhorším možným způsobem a přání se bez problému stává otcem myšlenky.Dobře je nepochopení průzkumů (a také částečná předpojatost) vidět na výkladu výsledků hnutí ANO v posledních měsících. „Hnutí ANO klesají preference“, „Slibotechna Babiš ztrácí podporu“, „Babiš za zenitem“ hlásaly novinové komentáře. Opravdu? Co že se vlastně stalo? Nic jiného, než že dva červnové průzkumy z těch hodnověrnějších poslaly hnutí ANO pod 30 procent. Z 27 procent naměřených Kantarem v červnu vzešel příběh, jak už konečně mají voliči Babiše dost (Kolikrát už jsme za poslední čtyři roky tuto věštbu četli, že?).Jenže červen je pryč, Median i STEM vrátily ANO nad 30 procent a vše je jako měsíce před tím. Navíc je docela dobře možné, že ve skutečnosti ani žádný velký pokles podpory Babiše neproběhl, na to odchylky byly příliš malé.Opět se tak jen ukázala předpojatost a porušování elementárního novinářského pravidla, že z jednoho průzkumu nelze soudit trend, jakkoliv by se nám nejnovější číslo hodilo sebevíc do krámu.Tento interpretační problém nebyl v minulých měsících jen u ANO. ČSSD se podařilo docela dobře propagandisticky prodat červnový průzkum CVVM, který trochu ulétl a naměřil straně 13 procent. Předseda Jan Hamáček se okamžitě snažil číslo interpretovat jako souhlas voličů se vstupem strany do vlády Andreje Babiše. Že jedna vlašťovka jaro nedělá, ukázaly další průzkumy, které vrátily oranžové pod deset procent.Hodně nešťastná je pak soutěž médií, koho vyloučí ze sněmovny. Průběžně dle aktuálních průzkumů z nich vypadávají TOP 09, STAN a lidovci. U žádné ze stran se vzhledem k odchylce ale nedá jistojistě říct, zda by se (ne)dostala do sněmovny, kdyby zítra byly volby. Bez diskuze o trendech a voličských jádrech jednotlivých straniček jsou tyto mediální vyhazovy ze sněmovny jen plácnutím do vody (byť čtenářsky samozřejmě velmi zajímavým).Jako pravděpodobné hypotézy se tak zdají zatím jen dvě: ODS trochu posiluje a Piráti trochu klesají. Ale zda to je opravdu nějak výrazný trend, na to si budeme muset ještě počkat (červnový Median ODS přisoudil nijak závratných 12,5 procenta, naopak Kantar držel v červnu Piráty na 14,5 procentech).Debata o průzkumech v posledním půl roce také celkem dobře ukázala, že novináři se ještě nenaučili žít s novou realitou devíti stran ve sněmovně. V té chvíli totiž ani tak nejde o posun preferencí o jedno procento sem či tam, ale především o to, kolik stran by v další sněmovně vůbec zasedalo.I v minulém měsíci, kdy všude bylo plno komentářů, jak ANO upadá, stále by hnutí paradoxně získalo více mandátů, než ve volbách minulého roku! Pokud by totiž vypadly malé strany KDU-ČSL, TOP 09 či STAN, přerozdělovalo by se více poslaneckých míst mezi větší strany. A ANO by mělo najednou třeba i přes 80 poslanců.Podobné důležité je hledět na mandáty u druhé ODS. Poslední průzkum STEM, který ODS přisoudil 15,5 procenta, strana oslavila na Facebooku nadšeným příspěvkem: „Opět potvrzeno: Jsme druhá nejsilnější strana. Děkujeme moc! Po příštích volbách už bude vládu sestavovat Petr Fiala.“To zní skvěle a u druhé nejsilnější strany se tak nějak předpokládá premiérská ambice. Ale jen do té chvíle, než se podíváme na přepočet na mandáty. ODS by nezvládla v nové sněmovně získat ani 40 mandátů, navíc by ji v nové sněmovně vypadly pravděpodobně někteří z možných koaličních partnerů TOP 09, STAN či lidovci. A ANO by ještě posílilo.Takže pokud by Fiala opravdu sestavoval vládu, tak jedině pro Babiše a sám by si mohl vzít leda vicepremiérství.Takže vždy když v médiích čtete interpretace průzkumů, prosím, mějte na paměti patero osvědčených rad, které jsme si uvědomili po sněmovních volbách, ale zase je bohužel zapomněli:1. Průzkumy jsou již blednoucí momentka nálady v jednom minulém okamžiku.2. Obsese pořadím stran je nebezpečná. U velkých stran seknutí o tři procenta, u malých o procento není žádná ostuda agentury.3. Nikdy si nevystačte s jedním, dvěma posledními průzkumy, koukejte na trend (v tomto je velmi užitečný web Mandaty.cz).4. Nezapomínejte, že máte tendenci číst průzkumy tak, aby hodily do vašeho vidění světa.5. A nejdůležitější rada: nečtěte průzkumy moc často, nebo se z těch neustálých odchylek o procento, které vlastně mnoho neznamenají, zblázníte. :-)