David Klimeš

Ještě v roce 2015 po finančních skandálech a vyhazovu z hnutí Úsvit platil Tomio Okamura za politika na konci kariéry. Ale to brzo v jeho dalším angažmá v hnutí Svoboda a přímá demokracie změnilo.Nejprve dobyl v roce 2016 kraje – kromě tří krajů zasedl ve všech po celé republice. V roce 2017 velmi dobře uspěl ve sněmovních volbách. A na podzim 2018 by rád obsadil i to poslední, co mu ještě zbývá – senátní a především komunální posty.Tomio Okamura tak žije svůj velmi úspěšný druhý politický život. Ze své předchozí praxe politického podnikatele ale vůbec nic nezapomněl. Podívejme se na pozoruhodné aktuální finanční toky kolem něj a jeho hnutí.Jeden z nejlepších marketingových nástrojů v minulých sněmovních volbách (a i nyní v nadcházejících komunálních a senátních) byly bezpochyby jeho noviny „Na vlastní oči“ - pozoruhodný protiimigrační bulvár očerňující oponenty, kde si můžete zahrát politické Člověče, nezlob se i vyhrát iPhone nebo večeři s Okamurou.Už minulé volby noviny vydávala malá společnost Praha Na Vlastní Oči, za kterou stál prodejce aut Michal Klement. Od počátku bylo jasné, že je dost nepravděpodobné, že by tento člověk zvládl vydávat noviny v miliónových nákladech po republice. Všechny nitky vedly do okolí někdejší šedé eminence ODS Tomáše Hrdličky a příbuzného Klementa Jana Čížka, který vydává nejrůznější radniční tiskoviny.Ale nebylo možno nic z toho dokázat. Milióny z účtů SPD na volební noviny skutečně odešly a vydavatel se ke svému dílu hlásil. Jenže Klementova firma musela také uveřejnit účetní závěrku. A tady se stala v celé akci chyba. V kolonkách zisku a ztrát chybí alespoň nějaká vymyšlená čísla. Tržby nic, finanční výsledek nula, výsledek hospodaření nula, čistý obrat nula . A to při zajišťování tak monstrózní akce, jako je vydávání antiimigračního bulváru, prostě nejde.Vydavatel novin přihlášený u ministerstva kultury tak nejspíše žádné noviny nevydává. Pokud za propagaci SPD Klementova firma nedostala zaplaceno, měla by být v takzvaném registru třetích osob, které podporují kandidáty. Ale ani tam minulé sněmovní volby nebyla.Okamura tak má sice novou stranu, ze svých praktik nejspíše nic nezapomněl. Připomeňme, že Úsvit se „proslavil“ například tím, že platil velké peníze dvojici PR agentur ATM a 10 minutes, o kterých se později zjistilo, že jsou téměř nedohledatelné či mají sídlo v domku, kde přebývají bezdomovci.A to není vše, co si Okamura zapamatoval z Úsvitu. Už tam pochopil, jak je důležité své příznivce přesvědčovat o tom, že mainstreamová média lžou, výzkumné agentury mu nepřejí, demokratičtí politici proti němu jen kují pikle. A říká to dosud : „S tím, jak se blíží důležité říjnové komunální a senátní volby, totiž znovu začíná vůči SPD lživá mediální dehonestace a totální manipulace s předvolebními průzkumy preferencí jednotlivých politických stran. Jednotlivé agentury se zásadně liší ve výsledcích průzkumů. Rozdílnost jejich výsledků jednoznačně potvrzuje buď nízkou profesionalitu, nebo vytváření výsledků na základě objednávky. Tak jako tak je to velmi špatně a občané jsou těmito agenturami a s nimi spojenými médii soustavně podváděni a obelháváni. Práce těchto agentur je součástí manipulace s voliči.“Naštěstí tu má Okamura výzkumnou agenturu SANEP, která SPD řadila už před sněmovními volbami hodně vysoko a nyní dále nechává hnutí v preferencích stoupat. Posledních pět měsíců je podle SANEP SPD stabilně nad 12 procenty. Podle agentury se SPD „sice netěší přízni domácích médií, ale aktuální zisk 12,7% hlasů naznačuje, že SPD může v řadě obcí a měst získat své zástupce a upevnit tak své místo na domácí politické scéně.“Okamura ukazuje na průzkum SANEP a žádá své příznivce o rozesílání, aby ukázali „českým novinářům, politikům i různým průzkumným agenturám, že je nás hodně a že se nenecháme ignorovat a nenecháme sebou podvodně manipulovat, tak jako tomu bylo dosud.“Na průzkumu SANEP je ale pozoruhodné, že se se zavedenými agenturami jako Median, Kantar CVVM a STEM shodne v celkovém pohledu – tedy že se příliš preference od voleb příliš razantně nemění -, ale konkrétně u SPD je SANEP mnohem výše než ostatní. Zmíněné velké agentury hlásí u SPD od voleb spíše mírný úpadek a hnutí je podle nich kolem osmi procent.Záhadu nelze sociologicky vysvětlit, ale je možné zmínit, jaká je vlastnická struktura SANEP. Výzkumníka vlastní firma Octantis, kterou zase vlastní Jan Fulín. Tento Jan Fulín ale má v majetku také firmu Astro Capital, která vlastní společnost Play Net.A právě tato firma získala od Okamurovy SPD tento leden 7,4 miliónu za PR a analýzy ve dvou splátkách. Okamura tehdy k vyplacení velkého obnosu řekl, že firma „zajišťovala analýzy voličského elektorátu, analýzu volební kampaně, mediaplány, strategické plánování kampaně a analýzy reakcí na změny vnímání voličů.“Jan Fulín je navíc také například společníkem firmy Easy Communications spolu se společností Our Media, což je vydavatel Parlamentních listů. Ty poslední průzkum SANEP hned převzaly.Zdá se tedy, že politický podnikatel Tomio Okamura tedy ze svého předchozí působení v Úsvitu nic starého nezapomněl a také se nic nového nenaučil.A to toho ještě pravděpodobně spoustu nevíme...