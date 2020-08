David Klimeš

S notným zpožděním se vyjasňují pravidla pro fungování země stále ohrožené koronavirem od počátku školního roku. Nakonec jsou tady, ale není věru lehké je naplnit. Jako otec budoucího prvňáka stále sbírám sílu novému školákovi vysvětlit nové povinnosti: do školy tramvají s rouškou, pěšky pak bez roušky, při vstupu do školy s rouškou, ve třídě bez roušky, o přestávce s rouškou, na obědě bez roušky, do družiny s rouškou a v družině pak praktická výuka teorie relativity, kde bude tak trochu s rouškou, tak trochu bez ní. Vskutku vzrušují začátek školy. Nicméně prázdninový průjezd Evropou ho pravděpodobně s rouškou už smířil. Zatímco Česko po prvním ataku koronaviru roušky bezstarostně sundalo, prakticky všude jinde jsou roušky nadále účinnou prevencí. Zatímco zde plál urputný boj za svobodu nenosit roušku, tak všude v okolních zemí ve vnitřních prostorách to bez zakrytí úst a nosu nadále nejde a každý to bez řečí respektuje.Zavádění roušek tedy i prvňák asi státu nakonec odpustit může. Je navíc velmi pravděpodobné, že ve školách se roušky nakonec nebudou nosit prakticky nikde, protože to prostě není možné dodržovat tak, jak si vysnil byrokrat.Co už ale lze jen těžko státu odpustit, je zcela nepřipravený sociální systém na případnou druhou vlnu epidemie. I kdyby se kombinace koronaviru a klasické chřipky ukázala jako zvládnutelná, tak je prakticky jisté, že v lokálních ohniscích budou celé třídy poslány občas do karantény.Vláda měla od konce školního roku čas vymyslet, jak se na takovou nevyhnutelnou situaci připravit. Nevymyslela ale vůbec nic. Což je nepochopitelné. Nyní na závěru prázdnin se ministryně práce pokusila o poslední partyzánštinu, když navrhla návrat prodlouženého ošetřovného. Ale neuspěla.To i prvňák těžko může pochopit. Pokud nyní bude poslán se spolužáky do karantény, pak je to akce na deset dnů. Zároveň ale už platí ošetřovné jen na devět dnů pro zaměstnance. Živnostníci pak nemají nárok vůbec na nic.Je naprosto nepochopitelné, proč rodičům těchto dětí, kteří půjdou do karantény kvůli spolužákům, se nemohlo navrátit prodloužené ošetřovné. Stát by to stálo několik málo desítek milionů navíc, což jsou halíře proti stamiliardovým plánům na vše možné od snižování daní po lázeňské vouchery. Za málo peněz by tak stát zajistil funkční péči o děti a nenutil by domácnosti, aby malé dítě prskalo koronavir na své babičky a dědečky, což je ta nejohroženější skupina.Ne, takový alibismus v kombinaci se šetřením na nesprávném místě opravdu nemůže státu odpustit nikdo. Ani ten prvňák.