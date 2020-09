David Klimeš

Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula dělá to, co se od něj očekávalo – utahuje šrouby, aby zastavil nekontrolované šíření viru. Podle předpokladů omezil počty návštěvníků na velkých akcích a nakázal dřívější zavíračku hospodám. Ovšem nezdá se, že by razantní plukovník chtěl během několika málo dnů tvrdými opatřeními dostat vir když ne pod kontrolu, tak alespoň zpět na dohled přetížených hygieniků. Rizikové střední školy zůstávají otevřené a jen velmi pomalu se nabírají další síly na trasování nakažených.Vrcholem je ministrovo dobrozdání, že vypne koronavirový semafor, protože stejně bude brzo celý červený, tak co. Těžko ovšem vyřešíme zácpu na křižovatce tím, že vyřadíme semafor z provozu. Naopak je třeba ho konečně začít respektovat, aby nastal opět plynulý provoz. Vypnutím hodnocení virové nákazy v regionech tak ministr vlastně přiznává, že jakékoliv jemné regulování epidemie dle jednotlivých krajů je už nenávratně pryč a brzo přijdou plošná a velmi restriktivní opatření, která nám dají vzpomenout na jaro. Vypnutí semaforu je podivné i proto, že se v Evropské unii mnoho států naopak snaží o sjednocení jeho barev, aby šlo porovnávat vážnost situace v jednotlivých regionech a maximálně udrželo Evropu prostupnou pro cestování i obchod. Na to ovšem nyní Češi říkají – sorry jako, my to celé radši vypneme, protože to nemáme vůbec pod kontrolou.Pokud je situace tak vážná, pak je ovšem velká otázka, proč k razantním opatřením nepřistoupí ministr Prymula už nyní. Jemné utahování šroubů jsme si mohli dovolit v srpnu, ale protože nikdo z vlády na zdravotnické statistiky nedbal, nyní už není na co čekat. Jakékoliv oddalování jen znásobí náklady na lidských životech i ekonomice. A že je situace už opravdu vážná, to potvrdil ministr poznámkou, že prý už lůžka s ventilátory jsou v českých nemocnicích prakticky zaplněná.Není prostě na co čekat a nikdo jistě nepochybuje, že vojácký ministr se radikálních opatření nebojí. Tak proč váhá? Že by mu premiér nakázal, ať udrží zemi v co nejnormálnějším chodu až do krajských voleb příštího týdne?Pokud tomu tak je, pak je takové oddalování zkrocení viru jeden velký a nezodpovědný risk. Zdraví by mělo mít přednost před politikou. A pokud vypneme semafor, aby na to nebylo vidět, tak to na situaci vůbec nic nezmění.