David Klimeš

Na začátek kontrolní otázka: co se tak asi mohlo dít v úterý večer, když v pondělí vyhlásíte, že od středy se pro národ pijáků na několik týdnů zavírají hospody. Ano, bez překvapení se úterní noc proměnila v jednu velkou party, kdy v přecpaných barech si Češi dávali poslední pivo a panáka na žal. Hlava na hlavě, zato rouška na puse skoro žádná. Koronavir se musel radovat a úterní veselí se ještě nepochybně projeví na už tak rekordních číslech nakažených a možná nám prodlouží hibernaci země o nějaký ten pátek. Omyl vlády s uzavřením hospod až po té, co se pěkně všichni zákazníci naposledy promoří, není bohužel jediným komunikačním kiksem, který blokuje účinný epidemiologický boj s virem.Od konce srpna zažíváme nekonečnou sérii vládních komunikačních omylů, které nyní vyústily v mimořádně nízkou důvěru ve vládní opatření. Což je ten nejhorší možný začátek několikatýdenních restrikcí, kdy je potřeba se opravdu hodně omezit.Zmatek začal koncem srpna, když se vir opět začal ozývat, a tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chtěl znovuzavedení roušek včetně škol. Premiér mu to nedovolil, zato Vojtěcha vyhodil. Následoval příchod nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který slíbil „dramatické zlepšení komunikace“. To se mu ale nepodařilo ani náhodou. Nejprve si sám na sebe upletl bič, že bude opatření vyhlašovat jen v určité dny, aby brzo s údivem zjistil, že vir nerespektuje jeho kalendář. Následně vypouštěl neurčité strašidelné náznaky, kterými jen spolu s premiérem vytvářel chaos. Do divadla jste mohli, ale ne na muzikál, do bazénu ano, ale fotbal jste si zahráli maximálně v deseti atd.Nejhůře toto švejkování odnesly školy, kde opatření nejprve dopadly na vysoké školy, pak střední, následně druhé stupně základních škol, aby se naposledy zavřel i první stupeň, který se podle všech předchozích slibů zavírat rozhodně neměl. Nyní jsme v situaci, kdy se základní školy 2. listopadu mají určitě otevřít, ale všichni už ví, že se současnými čísly nákazy je to jen další planý slib vlády.Komunikace české vlády během září asi vejde do učebnic – místo jednotné krizové komunikace kabinet ukázal, jak rychle a kompletně zničit důvěru národa ve vyhlašované restrikce. A jak málo k tomu stačilo: pár týdnů vládních zmatků, několik ohlašovaných a rušených televizních projevů a také pozoruhodné rozhodnutí ministra zdravotnictví se v ten nejhorší možný čas začít učit zacházení se sociálními sítěmi.V tu ránu pak máte k epidemiologické krizi i obří krizi důvěry ve vlastní stát jako je tomu v Česku na podzim roku 2020.