David Rath

Z jednání - nejednání o nové vládě je čím dál tím parnější, že je úplně jedno, zda v ní bude sedět někdo za ČSSD nebo půjde čistě o anonisty. Babišovi lidé to budou tak jako tak. Sociální demokracie vlastně přestává existovat. Její šance na záchranu byly zhruba dvě. Buď donutit Andreje Babiše, aby ve vládě nebyl a socialisté obsadili alespoň tři klíčové pozice - finance, vnitro a spravedlnost. Nebo se měli stát tvrdou opozicí. Samotný FoldynaZdá se, že si je toho vědom tak akorát poslanec Foldyna. Parta okolo Jana Hamáčka spíš působí dojmem - ať si užijeme, dokud to ještě jde. Na oko kladou Babišovi podmínky, ten je zažene jako otravnou mouchu a oni přiběhnou znovu s něčím bezvýznamnějším a ještě bezvýznamnějším až dostanou resorty, kde zmizí z očí i mysli veřejnosti. Hlavně mít plat, auto a kancelář.Koupení komunistiBabiš si dovoluje hrát vabank, protože nemá soupeře. Komunisty si koupil už dávno. Koluje takový vtip: proč soudruh Babiš neřekne, kolik dal milionů soudruhovi Filipovi pro svoji rodnou stranu? No, protože by ostatní zbylí soudruzi zjistili, co se cestou k nim ztratilo. V příštích volbách nemají voliči KSČM důvod hodit hlas béčku komunistů, když mohou rovnou volit jejich A ligu - tedy Babiše.Okamura jako ubožákOkamura se trvale zesměšňuje tím, jak Babišovi nadbíhá, podlézá, různě se nabízí a podbízí. Premiér mu přitom nepokrytě dává najevo, že s takovou „špínou“ se zahazovat nehodlá. Kdo by chtěl příště volit ubožáky bez sebevědomí, kterými všichni zjevně pohrdají. Lísají se tam, kde je nikdo nechce.Chce ODS vůbec něco?ODS působí slabě a rozplizle. Povykuje v ní nesympatická Němcová, která se čím dál tím více podobá zapšklé aktivistce nějakého zapomenutého Majdanu. U TOP není jasné, zda jí velí mizantropický Kalousek nebo z ODS zběhlý Pospíšil, který spíš působí jako aktivista nějaké duhové ligy placený strýčkem Sorosem. K tomu se tak nějak připojují i nezajímaví Starostové.Pirátský strejdaZbývají akorát Piráti, ti jsou občas vtipní. Třeba jejich kontrování „strejdou“ Babišem je nutné ocenit. V záplavě šedi alespoň něco. Nicméně, když se vytasí se svými nápady, typu učinit z advokátů práskače daňové správy, sympatie rychle mizí. Navíc starší generaci si vesměs nemají stejně šanci získat.Sliby a slibyAndrej Babiš si neschopnost soupeřů dobře uvědomuje a nasadil ostré tempo k získání drtivé většiny. Kroky k ovládnutí policie už činí, lidu slibuje a rozdává na všechny strany. Kdo by ho neměl rád, když autobusy s vlaky budou takřka zdarma, mají růst důchody, platy a v krajích mají být nové nemocnice, školy i silnice. Žádný z oponentů nenašel účinnou protizbraň na jeho slibové žně. Ono bude pár let trvat, než národ zjistí, že byl obelhán. Teď stačí jen ve správný čas spustit volby.Tygr před skokem a nahá oběťAndrejovi jeho plán vychází. Až se nechce věřit, že se všechno stalo náhodou. Nejprve bylo potřeba odstranit z politiky všechny výrazné a rázné lidi. Spolu s nimi zničili celé finanční podhoubí, na kterém strany stály. Teď jsou bez osobností a bez peněz. Jako nazí chudáci v houští a proti nim stojí tygr, který má všechno. Jak to asi dopadne? Můžete hádat.