David Rath

Mám skvělý program, kdybych byl politikem. Firma A. Babiše loni získala na dotacích od státu (z našich daní) dvě miliardy a na dani z příjmu zaplatila 740 milionů. Tato čísla jsem se dozvěděl na stránkách ihned.cz. Můj politický program je dětsky jednoduchý! Budu požadovat po premiéru Babišovi, aby všichni v naší zemi si byli rovní a dostali od státu dvojnásobek toho, co zaplatili na daních.Andreji, prosím, vyslyš mě a slib to lidem nebo budu fakt muset jít zase do politiky. To se mi opravdu, ale opravdu nechce. Už jsem se jednou šeredně spálil a pykám za to do dnes, ale takový slib voličům si nemůžu nechat ujít. Je to silnější než já… Pokud to Andreji neslíbíš a nesplníš, tak to zůstává jen na mně! Já své sliby voličů splnil vždycky.