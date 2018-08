David Rath

Na celé planetě je čím dál tím menší skupina lidí, kterým patří čím dál tím všechno. Mělo by tedy být jasné, kdo je tím bohatým, komu se má „brát“, aby se alespoň přibrzdilo rozevírání nůžek mezi nejbohatšími a těmi ostatními. Je na zamyšlení, proč to dlouhodobě není jasné české vládě. Progresivní zdaněníŘada zemí se tímto problémem začala zabývat (např. Maďarsko, Francie) a výsledkem je třeba zavedení sektorové daně (banky atp.) nebo progresivního zdanění firem od určité výše dosaženého zisku.Mlčení A.BabišeAndrej Babiš k tomuto problému mlčí. Je opět na zamyšlení proč. Rozohňoval se nad hospodskými a květináři, kteří možná nepřiznali každou tržbu a fakt, že ročně opustí naši zemi stovky miliard zisků nadnárodních gigantů mu zjevně nevadí. Zatímco EET mělo přinést pár jednotlivých miliard, přitom je dosud nejasné, zda to něco vůbec přineslo, pak progresivní zdanění globálních gigantů by rázem přineslo desítky ne-li stovky miliard ročně. Náš dluh by přestal existovat.Kolonie ČeskoMísto toho splňujeme ekonomická kritéria kolonie. Této ostudy si už všimli i někteří zahraniční ekonomové. Pracujeme za nevalné mzdy, vytváříme neuvěřitelné zisky, které si neviditelná ruka majitelů planety odtáhne někam do pryč. A to je jen část, kterou jasně vidíme. Pak jsou další účetní triky, kterými zahraniční matky takřka každodenně vysávají své české a bohaté firemní dcery. Těch metod je hodně a jsou nad rámec tohoto článku. Je jen s podivem, že naše finanční úřady tyto praktiky tolerují.UpířiBohužel i média, která často z každé maličkosti udělají „megaproblém“, k této klíčové věci vesměs mlčí. Postrádám neustálé debaty na téma, jak čelit koloniálním praktikám, které naši zemi už zcela bezskrupulózně vysávají, jako upír bezbrannou slečnu.Řešení je snadnéPrvní krok je přitom velmi snadný - zavést pro firmy, od určité výše zisku, progresivní zdanění a to v několika pásmech. A aby to současně přineslo i něco malým podnikatelům, mělo by současně klesnout i zdanění firem a živnostníků - zisk do dvou milionu ročně danit jen třeba 7% (nyní 19%). Vznikla by tak například čtyři daňová pásma - 7%,19%, 27% a 40%. To bude podstata mého návrhu, pokud bych byl zvolen senátorem. Jsem zvědav, jak se k tomu postaví A.Babiš a zda rozptýlí podezření, že je pouhým nastrčeným místodržícím zahraničních kolonizátorů včele s bankami, které mu financují jeho bohatství.