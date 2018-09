David Rath

Vláda A.Babiše rozhodla, že dá 7 miliard lékařským fakultám, aby vychovali více lékařů. Lékařské fakulty si více peněz zaslouží, ale ne na produkci dalších lékařů, těch už dnes produkují dost. Problém nedostatku lékařů není v jejich nedostatečné produkci, ale v jejich masivním odchodu do zahraničí. Vláda vlastně dává 7 miliard z našich daní do výchovy lidí, kteří po ukončení studia půjdou zachraňovat pacienty do Německa, Rakouska, Velké Británie či USA. Je to důkaz skutečné solidarity chudšího Česka s mnohem bohatšími zeměmi. Výchova jednoho lékaře je totiž docela dost drahá.Rozhodnutí vlády je jasným důkazem neschopnosti této vlády řešit problém nedostatku lékařů. Řešení je přitom snadné. Lékaři přestanou odcházet do ciziny v okamžiku, kdy jejich platy nebudou v naší zemi 4x nižší než v jiných zemích. Pomohla by i změna popromočního vzdělávání, aby nebylo tak komplikované složit atestaci.Vláda neodstraňuje příčinu prohlubující se personální krize ve zdravotnictví. Peněz má přitom dost. Jinak by nemohla navýšit počty úředníků o 30 tisíc v posledních letech. Takový úředník má měsíčně mezi 30 - 40 tisíci. Špatně placených lékařů je tak 20 tisíc. Vláda mohla, místo přijímání zbytečných úředníků dát tyto peníze lékařům a sestrám. To by ovšem musel někdo na vládě myslet.