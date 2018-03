David Zahumenský

Projevy umělců v rámci udílení filmových cen Český lev navázaly na množství vyjádření, kterými ti nebo oni odsuzují čtvrteční projev Miloše Zemana. Nejvíce pobouření Zeman vyvolal tím, že prý zaútočil na nezávislost České televize. S údivem jsem si znovu přečetl prezidentský projev , který jsem na sklonku minulého týdne poslouchal ze záznamu. Osobně pochybuji, že řada z kritiků si svůj „domácí úkol“ také splnila. Spíše si myslím, že buď projev ani neposlouchali, nebo slyšeli jen to, co chtěli a ne to, co zaznělo.Zeman konkrétně ve vztahu k České televizi uvedl: „.“Připomeňme si, v čem nezávislost ČT spočívá a k čemu slouží. Podle zákona o české televizi má ČT zejména poskytovat objektivní, ověřené a ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Interní směrnice ČT pak uvádí, že “Bylo Zemanovo konstatování útokem na nezávislost veřejnoprávní televize? Naopak, prezident zde předvedl věcnou kritiku možná přílišné závislosti televize. Opřel se o analýzu, která loni v předvánočním čase možná trochu zapadla, kterou si ale objednala sama Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která vyváženost vysílání rozhlasu a televize v ČR kontroluje. Analýza přitom dospěla k závěru, že jak Česká televize tak Český rozhlas před krajskými a senátními volbami porušovaly zákon, když znevýhodňovaly KSČM a další nevládní parlamentní strany, s výjimkou TOP 09, které dávaly nepřiměřeně velký prostor.Jedná se podle všeho o první podobnou analýzu, která by zkoumala, zda některé politické straně není přidělován ve veřejnoprávních médiích větší prostor, než odpovídá jejímu významu. Analýza mohla obsahovat nedostatky a je tedy vhodné ji podrobit kritice. Pokud se ale nepodaří analýzu vyvrátit, je zároveň potřeba se zabývat tím, co nám sděluje. Fakta nelze odmítat jen proto, že je prezentuje někdo, komu zrovna nefandíme.Byl čtvrteční projev prezidenta Zemana konfrontační? Jistě. Dotknul se tam Zeman někoho osobně? Nepochybně. Zároveň ale pro mě obsahoval silné poselství, spočívající v tom, že množství lidí se u nás cítí stále více opomíjeno. Jsou označováni za zpátečníky, rasisty, xenofoby či slovy Zemana „lůzu“. Případně je jim předhazováno, kdy už konečně dostanou rozum nebo dokonce vymřou, aby to těm slušným občanům nekazili.Jak Miloš Zeman ve svém projevu řekl: „“. Já dodávám, že označovat ty, se kterými nesouhlasíme, za lůzu, je časovanou bombou. Pokud budeme nadále umlčovat své odpůrce namísto toho, abychom naslouchali jejich argumentům, předkládali svoje a vedli věcnou diskusi (a možná také přehodnocovali, co jsme dosud považovali za jediné správné), dojde k takovému oslabení naší společnosti, ztrátě sounáležitosti a chuti bránit to, na čem naše státnost i Evropa dosud stály, že nebudeme schopni čelit hrozbám, které přicházejí.Nejde vlastně ani tolik o Miloše Zemana. Nejen proti němu, ale proti každému, kdo se se více či méně názorově odlišuje od těch, kdo se u nás považují za elity, se zformovala opozice těch slušných. Já sám jsem Zemanovi ve druhém kole prezidentské volby hodil svůj hlas. Nemám radost z řady jeho nápadů (včetně přílišné orientace na Rusku či budování těsnějších vztahů s Čínou), nechci se ale zaštiťovat slušností a přitom plivat na ty, kteří vidí věci jinak.