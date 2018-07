David Zahumenský

Komunismus je totalitní politická ideologie a její vyznavači jsou zodpovědní za nechutné zločiny. Přesto jsem rád, že máme vládu, která je podporována hlasy KSČM. Alespoň se totiž konečně nemůžeme tvářit, že komunisté u nás nevládnou. Nejde přitom jen o to, že na krajské úrovni vznikly první koaliční „vlády“ se zapojením komunistů v Moravskoslezském a Karlovarském kraji už v roce 2008 a že ve středních Čechách a na Vysočině vzniklo vedení krajů s tichou podporou KSČM.Na celostátní úrovni (ve volbách do poslanecké sněmovny) KSČM dosahuje pravidelně volebního výsledku mezi 10 a 15 procenty, přičemž výsledek z loňského roku (7,76%) je nejhorší za celou polistopadovou historii. Tomu, že má komunistická strana reálnou politickou podporu mezi českými voliči, pak logicky odpovídá skutečnost, že ve sněmovně je zastoupena dvouciferným počtem poslanců.Jen díky podpoře dalších stran tak poslanci KSČM pravidelně vedou výbory poslanecké sněmovny a účastní se politického vyjednávání. To má pochopitelně důsledek v tom, že pravidelně a bez ohledu na složení vládní koalice, jsou určité zákony prosazeny (nebo naopak neprosazeny) díky hlasům KSČM. Nejkřiklavější pak v tomto ohledu byla zřejmě prezidentská volba v roce 2003, kdy byl Václav Klaus zvolen prezidentem republiky právě díky hlasům komunistických poslanců.Pokud tedy nyní zejména zástupci pravicových stran straší tím, že se komunisté dostávají k moci, není to pravda. Oni jen dlouhodobě disponují takovou mocí, jakou jim dali voliči ve volbách. A to je v pořádku. Ostatně, pokud by skutečnost, že se KSČM podílí na moci, představovalo takový problém, jako se zástupci ODS či TOP 09 snaží prezentovat, pak by bylo zcela nepochopitelné a neakceptovatelné, že se tito poslanci nepokusili sami vytvořit vládu, která by se proti totalitní komunistické ideologii vymezila.Je tedy spíše ostudné, když se politici vzdají možnosti zapojit se do vládnutí jen proto, aby pak mohli vládu kritizovat a tvářit se jako „svatí“. Ale nejen to, volební výsledky KSČM a skutečnost, že v posledních sněmovních volbách tato strana dosáhla svého nejhoršího výsledku, ukazují, že hrozba návratu komunismu skutečně není tím, co by nás mělo nejvíce lekat.Jistě, připomínejme si zločiny, které byly za komunismu spáchány, ale mějme na paměti, že návratu totality předejdeme spíše tím, že budeme kriticky přistupovat k různým „zaručeným pravdám“, které nám jsou předkládány, a zachováme si zdravý rozum.Ostatně, i když se podíváme jinde po Evropě a po světě, tak daleko spíše než před komunismem, bychom měli varovat před požadavky politického islámu Jak trefně v podobné souvislosti citací Chestertona doplnil Václav Klaus mladší:: „Bojovat s minulými tyrany a vyvrácenými pověrami vyžaduje asi tolik odvahy jako bojovat s vlastní babičkou. Morální je ten, kdo bojuje s tyrany přicházejícími a s pověrami čerstvými jako ranní vánek.“