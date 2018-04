Ela Bartošová

Je libo modré valašské, rozpustilé s párečky, decentně pruhované nebo spíš každou jinou? O čem že je řeč? O designových ponožkách z produkce značky "we are ferdinand", za kterou stojí mladý podnikatel z moravského městečka Valašské Klobouky. Dnes devatenáctiletý student Salvátor Soška se před pár lety rozhodl proniknout do módního byznysu. Našel tuzemskou výrobní dílnu, oslovil zdejší grafiky a otevřel si vlastní e-shop. S nenápadnou a často neprávem opomíjenou součástí našich každodenních outfitů se dostal mimo jiné i na známou přehlídku středoevropské módy a designu Designblok, která se každoročně koná v Praze.Proč si vybral zrovna ponožky, jak stíhá školní povinnosti spolu s obchodními schůzkami a jestli podle něj patří ponožky do sandálů mi prozradil v rozhovoru.V patnácti letech jsem se začal plést rodičům do podnikání, a to hlavně při tvorbě webových stránek, redesignu loga a administraci sociálních sítí. To mě ale po čase přestalo bavit. Jejich byznys je založený na likvidaci cen a neustálých slevách. Mně lákalo zkusit jiný druh obchodu. Chtěl jsem vytvořit něco, u čeho nebude hlavním kritériem cena, ale design a materiál.Rodiče podnikají přes třicet let, odmalička jsem v tom vyrůstal a pozitivně mě to ovlivnilo. Měl jsem možnost dívat se, jak se co dělá, jezdit do skladu, chodit za prodavačkami. A to mě asi nadchlo k vlastnímu obchodu.To byla a je nejtěžší část celého projektu. Ze začátku to bylo dost těžké, hlavně vytvořit si time management. Musel jsem dost věcí začít dělat ve škole, takže se z mé školní lavice stal pracovní stůl.Dnes už je to lepší, ale někdy s tím pořád bojuju.S kamarády jsem v kontaktu skoro stejně jako předtím, spíš chodím později spát.Mám ještě jednoho spolupracovníka, Jakuba Janošíka, který má na starosti image značky.Úplně na začátku jsme chtěli založit takzvaný gentleman store a jednou z podkategorií měly být právě ponožky. Asi po půl roce jsme se rozhodli, že všechen kapitál a energii vložíme do produktu, který nás baví nejvíc – a to jsou ponožky. Dnes jsme moc rádi, že jsme to rozhodnutí udělali.To právě ne! Tak vnímáni být nechceme. Happy Socks jsou v Česku velmi populární a spousta lidí si barevné ponožky spojuje zrovna s touto firmou. To chápu, ale naším cílem je vytvořit značku, která bude vnímána jinak než všechny ty barevné ponožky.Jsme výstředně decentní, osobité outfity nepřehlušujeme, doplňujeme je. Nejsme barevné veselí za každou cenu, nejdeme pro výstřední motiv na hranici kýče. Radši si hrajeme. Decentní může být sofistikované, může vyprávět příběhy, může být jednobarevné.Je to běh na dlouho trať, ale v určitých oblastech se nám to daří.Jako první ponožkárna jsme se dostali na Designblok, což svědčí o dobré úrovni designu ponožek. Vzhled našich webových stránek je velmi minimalistický a jednoznačně říká: zde nenajdete nejveselejší ponožky. A další malé detaily...Určitě se někomu cena může zdát vysoká, ale naše ponožky jsou pleteny v Česku. Díky tomu víme přesně, odkud je bavlna a jaká je její kvalita. Balí se kompletně také v Česku. To může být ta přidaná hodnota a důvod, proč si zakoupit právě naše ponožky. Další věc jsou čeští designéři a ilustrátoři, se kterými ponožky navrhujeme. Jsou na vysoké úrovni. Navíc je jich dost a nemáme zatím důvod dívat se po designérech ze zahraničí.Na začátku jsme oslovili dva designéry a jejich ponožky prodáváme doteď. Čím více jsme budovali značku, tím více jsme si mohli dovolit oslovit známější lidi v oboru. Vybíráme si je podle intuice a podle toho, jestli daný autor zapadne do image značky. Oslovujeme je sami, ale někdy nám některý z nich napíše, že má zájem pro nás ponožky navrhnout a to je super.Pro nás je důležité nechat jim volnou ruku, protože díky tomu se nejvíc projeví jejich rukopis a styl. A pak jen na návrh řekneme ano, nebo ne. Ale většinou to bývá ano.Velký zájem je o "Valašské" modrotiskové ponožky, které jsou velmi ojedinělé. A pak také o ty s nápisy "XO" a "?!" od Martina T. Peciny a další.Nejvíc mám rád ponožky "Švadlen", baví mě, že každá ponožka je jiná.Ano. To, aby byl zákazník už ze samostatného packingu nadšený, je pro nás jedna z priorit. Například nám vadí, když jsou běžné ponožky sešité nití, a tak jsme přišli se sponou, která ponožky drží pohromadě, ale zároveň se vám nikdy neroztrhnout při rozbalování.Myslím si, že se to za poslední dobu velmi mění. Lidé se víc zajímají, co nosí a kde bylo oblečení vyrobeno. Ale co týká ponožek, někdy se nedokáží odvázat. Nejde o to, že by ponožky musely být vždy vyhrnuté a kalhoty ohnuté, ale o ten pocit, že prostě máte na nohou něco jiného!Na mnoha týdnech módy se objevují jako součást outfitu... Ty klasické sandály a bílé sportovní ponožky asi do sandálů nepatří, ale i na to by někdo mohl říct, že je to móda.Naším cílem je momentálně už zmiňovaný Designblok 2018, na kterém chceme představit další designy z Art Collection. Taky budeme za měsíc představovat nové logo i celkový vizuál s novými fotkami, tak snad se vše podaří. Sortiment zatím necháme jen na ponožkách.Ten skutečný Ferdinand stál 29. 12. 1989 na inauguraci. Ferdinand Vaněk je pseudonym pro Václava Havla. Když jsme přemýšleli nad názvem, vzpomněli jsme si na jeho povytažené kalhoty i na jeho hodnoty. Je to pocta právě těmto hodnotám. Vy všichni, kteří jim věříte, jste Ferdinand.V létě plánuji procestovat nějakou cizí zemi, jet na výlety s kamarády a taky se jen tak poflakovat.Ale určitě se budu věnovat i ponožkám, bude na ně víc času.Foto: Simona Beránková , we are ferdinand