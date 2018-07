Ela Bartošová

Léto, rozmarné léto. Kdy jindy něž právě v tomto čase si dovolit uvolnit (nejenom) módní mravy a trochu experimentovat! Ale čím ostatním vytřít zrak, ptáte se?Známý oděvní řetězec Primark myslel, že odpověď na tuto otázku objevil.Na stojanech v jeho prodejnách našli aktuálních trendů lační zákazníci sadu nalepovací barevných kamínků. Jakési falešné diamanty. Na tom by ještě nebylo nic tak objevného, kdyby je nedoporučoval lepit na... tramtadadá... hýždě. Na z-a-d-e-k! Kdyby někdo nevěřil, balení doprovází názorný obrázek, kam "glittery bum diamonds" přilípnout.Už si představujete sami sebe na lehátku v přímořském letovisku ve vykrojených plavkách a se svítícím pozadím? Moc pohodlně se vám asi sedět nebude... Možná vám pár ozdůbek zůstane přilepených na ručníku, další poztrácíte v bazénu. A ten zbytek pak oloupete večer ve sprše.Ne, tento letní doplněk skutečně není ani praktický, ani hygienický, jen velmi excentrický.I tak si svého kupce najde, vsaďte se. Nebo mu snad fashion blogerky či stylisté v módních magazínech odolají? Ostatní zákazníci pro nalepovací diamanty jistě najdou vhodnější a pohodlnější místo určení.Mimochodem, minulý rok nabízel Primark podobnou parádu do dámského (možná i pánského - abychom nediskriminovali) dekoltu. Letos se prostě jen přesunul dozadu. Co bude příště? No, snad už nic podobného. Místo letního prodejního hitu totiž Primark zanechal své zákazníky "v šoku", "pobouřil je" a rozhodně "neudělal dojem", jak píší světová média.Pokud je něco, co by se na dovolené mělo lepit na vaše pozadí, ať je to ideálně vyhřátý křupavý písek z pláže. A jestli hledáte, jakým stylingem se blýsknout třeba na hudebních festivalech, na kterých je leccos dovoleno, inspirujte se v následující galerii z Instagramu. Pod hashtagy #coachellalook, #festivallook či #festivalmakeup najdete fotek dost a dost.Ať žije léto!Foto: Primark.com, Twitter - Mumsnet Madness, Instagram