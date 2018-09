Erik Čipera

21.9. bude Poslanecká sněmovna v prvním čtení projednávat novelu zákona o sociálních službách s návrhem na zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni o 6.000 Kč měsíčně. Na www.hlasujemepro.cz jsme za Asistenci, o.p.s. shrnuli argumenty, proč tento návrh podporujeme a proč jsme změny v této oblasti v roce 2015 kampaní www.jedeme2015.cz iniciovali. Naší motivací byla a je znalost konkrétních reálných životních příběhů lidí s postižením. Budeme rádi, když se připojíte.TEXT PETICE:UVĚDOMUJEME SI složitou situací lidí s postižením, kteří chtějí žít v domácím prostředí. Současný systém je svým nastavením tlačí do pobytových zařízení ústavního typu, kde mají zajištěnu veškerou základní péči, ale nemohou svobodně nakládat se svým životem. Většina lidí o život v pobytových zařízeních ústavního typu nemá zájem a současně pro ně a jejich rodinné příslušníky nejsou vytvořeny odpovídající podmínky. Do této situace se během života s velkou pravděpodobností dostane každý z nás. Ať již budeme o někoho blízkého pečovat nebo bude pečováno o nás.POŽADUJEME zahájení debaty nad systémovými změnami v oblasti příspěvků na péči a podpory lidí s postižením. Na výsledky není možné čekat několik dalších let, situace je nadále neudržitelná.PODPORUJEME aktuálně projednávané zvýšení příspěvku na péči pro lidi v nejvyšším IV. stupni tzv. úplné závislosti, kteří žijí v domácím prostředí. Chceme, aby si každý člověk mohl svobodně vybrat, zdali bude žít doma nebo v ústavním zařízení a vyzýváme politiky, aby v souladu s tím jednali.