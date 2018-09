Eva Kislingerová

Vím, že toho moc nevím. Poněkud upravená fráze výroku filozofa Sokrata mě napadla v souvislosti se zveřejněním výsledků jednání Výkonného výboru Svazu lyžařů České republiky ohledně reprezentační budoucnosti aktuálně největší osobnosti českého sportu Ester Ledecké. Z jednání totiž vzešlo, že dvojnásobná olympijská vítězka a první sportovkyně planety, která dokázala ovládnout na jedněch hrách dvě různé disciplíny, dostane na přípravu o 800 000 korun více. K tomu bude moc závodit v Chile. Stále ovšem trvá, že pokud nepodepíše reprezentační smlouvu, kterou považují její marketingoví specialisté za neakceptovatelnou, nebude moci reprezentovat. A protože lyžaři, na rozdíl třeba od fotbalistů, basketbalistů či hokejistů, mohou závodit, potažmo vydělávat, pouze na reprezentační bázi, rovná se nepodepsání smlouvy minimálně ročnímu přerušení kariéry Ester Ledecké. Připomínám, že se jedná o sportovkyni, která dokázala po pouhých dvou letech fungování v závodech Světového poháru v alpském lyžování vyhrát letos na olympiádě v Koreji vedle jaksi, „samozřejmého“ zlata ve snowboardovém paralelním slalomu, rovněž Super G na lyžích.Protože se ani vzdáleně nepovažuji za odbornici na sportovní marketing, vycházím z veřejně dostupných zdrojů. A tak jsem se v úterním pořadu 90´ na ČT24 dozvěděla, že rodinu Ledeckých v čele s úspěšným zpěvákem, hudebníkem a skladatelem Jankem Ledeckým vyšla sportovní dráha dcery Ester na 12 miliónů korun. Byť nepovažuji za zcela korektní takto veřejně rozebírat investice pana Ledeckého, usuzuji, že nebýt masivní finanční podpory ze strany rodiny, mohla by si Česká republika, včetně funkcionářů lyžařského svazu, nechat o dvou zlatých olympijských medailích, stejném počtu titulů z mistrovství světa ve snowboardingu a třem křišťálovým glóbům za vítězství ve Světovém poháru téže disciplíny, nechat pouze zdát.Jak jsem se ve zmiňovaném pořadu dále dozvěděla, obdrží Ester Ledecká po navýšení částky letos celkem z finančních zdrojů svazu a Dukly Liberec 5,5 miliónů korun. Za poslední čtyři roky pak inkasovala 11,5 miliónu. Báječné, chtělo by se zdát. Problém je ale v tom, že je to pořád o 500 000 Kč méně, než investovala do kariéry Ester její rodina. A to si ještě troufám tvrdit, že zatímco pan Ledecký financoval především rozjezd své dcery, přirozeného talentu, ale světu velkého sportu neznámé dívenky, svaz „prodával“ nejdříve potenciální a poté i reálnou hvězdu. Docela mě pak pobavila argumentace svazu o tom, že Ester nabízí výjimečné podmínky. Kdo jiný by měl mít výjimečné podmínky, než výjimečný jedinec?V případě svazu, který pracuje z větší části s penězi daňových poplatníků, se ovšem nejedná o akt dobročinnosti. Svazoví funkcionáři tuto částku údajně podmiňují poskytnutím marketingových ploch na nevídaných 40 % oblečení Ester Ledecké. Jejímu týmu pak „povolují“ zobchodovat plochu za cca 20 miliónů korun. Peníze zinkasované svazem mají sloužit na „podporu mladých“, a podle všeho mnohonásobně převyšují svazový příspěvek. Trochu se obávám, aby to s tou „podporou mladých“ nebylo stejně, jako v případě olympijské vítězky Ester Ledecké.Naskýtá se tak otázka, zdali by nebylo férovější rozdělit finance, které Svaz velkoryse nabízí Ester mezi mladé a nechat veškeré financování její činnosti na jejím funkčním a dle dosavadních výsledků i vysoce efektivním týmu? A svaz by se mohl prezentovat mimořádnou sportovkyní světového formátu. Vždyť jak uvedl předseda Českého olympijského výboru (MOV) Jiří Kejval, Ester Ledecká je naší největší sportovkyní od časů Věry Čáslavské. Přitom by nikdo nepoukazoval na to, že Ester sice dělá České republice mimořádnou reklamu, ale přitom nevzešla z jeho systému. Navíc jsem se na www.sport.cz dočetla, že pan předseda Kejval ví, že v případě hvězd mimo systém to není dobře a jedná se o katastrofu. Jen mi není dost dobře jasné, jak chápat otázku pana Kejvala: „Jenže řekněte mi, který sportovec ze systému vyšel?“ Mám tomu snad rozumět tak, že stovky miliónů korun každoročně „nalitých“ do oblasti sportu jdou z větší části vniveč? Pokud tomu tak je, nebylo by lepší začít pracovat na jeho změně a zároveň nekomplikovat „mimosystémové“ hvězdě její život? Představa toho, že by Ester Ledecká hájila barvy jiné země, jak to naznačil její otec a velký spolutvůrce úspěchu, mě totiž upřímně děsí.