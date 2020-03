Filip Špinka

Český zpěvák, herec a skladatel David Kraus se v dětství a dospívání potýkal se šikanou ve škole. „Já jsem zažil šikanu, hlavně z toho důvodu, že jsem byl jiný než ostatní děti ve třídě. Byl jsem dyslektik, dysgrafik, takže pro mě byl velký problém napsat diktát tak, abych z něj neměl pětku,” popisuje v rozhovoru pro projekt Alpateam. David Kraus se se šikanou potýkal od dětství. Na základní škole měl problémy s docházkou „Já jsem do školy nechodil, protože se tam ke mně chovali hnusně. Dávali mě do zadní lavice, nevyvolávali mě, pořád se chovali tak, že jsem někdo, kdo jim vadí,” popisuje pro Alpateam.Nakonec odešel na uměleckou školu a doufal, že díky talentu zde bude úspěšný. Bohužel i tam se setkal se šikanou. Nelíbil se mu přístup učitele zpěvu (Eduard Klezla), a tak požádal o přestup k jiné pedagožce. Ten se mu proto začal mstít. Dával mu špatné hodnocení a zpochybňoval jeho talent. David z toho byl smutný a obrátil se s tím na svého tátu.„Táta pak napsal stížnost na Ministerstvo školství, přišla tam kontrola, měli jsme koncert, na kterém jsme zpívali od jedničkáře po čtyřkaře. Kontrola konstatovala, že jsem mimořádný talent a ti dva učitelé, kteří mě šikanovali, mě již nesmí hodnotit. Takže když jsem měl rok nato zkoušky, tak tihle dva profesoři museli jít na chodbu. A najednou všichni ti ostatní profesoři mě poslouchali a tleskali a mě se z toho udělalo tak špatně, že jsem si řekl, že už na té škole nechci být.“David tuto školu nedodělal prý kvůli tomu, že mu bylo zle, když viděl, že i učitelé umí být falešní. David také dodal, že strašný fakt je to, že právě Eduard Klezla je nyní ředitelem. Davidovi se prý stále ozývají studenti se stejným problémem, řekl Alpateamu.