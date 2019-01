František Hastík

Mám na mysli ministerstvem zdravotnictví připravovaný zákon O léčitelských službách. Jeho předložení ke schválení do sněmovny se neustále odkládá. Svědčí to zřejmě o bezradnosti jeho tvůrců. Na webových stránkách ministerstva zatím není zveřejněn ani jeho předběžný návrh k připomínkování veřejnosti, což bývá slušností. Je však veřejně slibovaný a veřejností očekávaný. Za co mu děkuji: Slibuje povinnou registraci léčitelů a vedení dokumentace. Také určitou právní odpovědnost, kterou budou mít ke svým klientům. Jen nevím, zda se podaří vyřešit jejich povinné profesní pojištění. V čem nesplní očekávání: V počtu léčitelů, kteří se zaregistrují. Pamatuji si mediální tlak, aby se léčivé konopí mohlo prodávat legálně v lékárnách. Až se to prosadilo, jen málo lidí si ho v lékárnách kupuje, skoro všichni ho levněji nakupují u překupníků, či si ho pěstují. Pravděpodobně se zaregistrují bylinkáři, kteří toho moc na svých zákaznících nepokazí. Navíc, léčitelé se dělí na léčitele těla a léčitele duše, přičemž ti nejchytřejší z nich rychle přesvědčí klienty, že jim musí napřed srovnat hlavu. Dají se do práce, dobře přitom vydělají, a skutečnou nemoc v mnoha případech na poslední chvíli doléčí lékaři.V ilegalitě zůstanou reikaři. Většinou mají krycí živnost jako maséři, kadeřnice či poradci všeho druhu a styk s klienty probíhá beze svědků. Mají systém svých naháněčů, kteří jim klienty předem zpracují. Jsem zvědav, jak se s tím zákon vypořádá. Ten by se měl také jednoznačně postavit k tradiční čínské medicíně, jejíž součástí je i akupunktura. Česká lékařská společnost nenašla odvahu akupunkturisty podmíněně vyloučit ze svých řad do doby, než prokážou existenci meridiánů a energií, Česká lékařská komora jim uznává kreditní body do vzdělávání a katedra akupunktury a tradiční medicíny při IPVZ v Praze vyrábí další specialisty. O akupunktuře mohu prohlásit na základě bolestného poznání, že skutečně fungovala. Je to ale „přes hlavu“ a potlačení obtíží není trvalé. Úleva záleží na stupni víry klienta.Návrh zákona se nakonec dostane do sněmovny a nastane dlouhý proces schvalování. Navrhuji poslancům následující přílepky, pokud o tom v zákoně nebude zmínka:1. Žádný léčitel nesmí stanovit svou diagnózu a může pomáhat klientům pouze v případě, kdy diagnózu předem určí lékař. Léčitelé se nezřídka prezentují jako neomylní diagnostici. Veřejnost se o tom mohla přesvědčit v pořadu Michaely Jílkové, kde byl představen léčitel Petr Davídek, jako diagnostik a určitě se na svých klientech o to snaží. Dalším příkladem může být nejznámější ruský léčitel u nás Mistr Boris Tichanovský, kterého poznala žena na „rekreaci“. Uvádí se jako vynikající chiropraktik a diagnostik, který ovládá bioenergetiku, akupunkturu, akupresuru a hypnózu. Léčí všechny druhy nemocí, vyhřezlé plotýnky, revmatismus, poruchy zraku, sluchu, řeči, závislost na alkoholu a nikotinu. Navíc léčí nemoci srdce, plíce, vylučovací systém, žaludek, střeva, slinivku, slezinu, žlučník, játra a nervové poruchy, jak o sobě prohlašuje. Všichni léčitelé přitom shodně tvrdí, že při pochybnostech posílají klienty za lékařem, ale mnozí z nich, pokud klient platí, ho ze zištných důvodů dál léčí i při jeho stále se zhoršujícím zdravotním stavu.2. Tím se dostáváme na další přílepek. Léčitelům by se mělo zakázat používání hypnózy, sugesce a navození klientovy autosugesce, jak se to děje např. při reiki u posílání energie na dálku.3. V současnosti jsou pacienti mateni, co je lékem. Všechny pochybné přípravky se snaží obalem a reklamou budit dojem, že je to uznaný lék. Proto je nutné, aby byly obaly označeny různobarevným pruhem z rohu do rohu, který by identifikoval homeopatika, bylinné přípravky, doplňky stravy a p. Léky schválené SUKLem by zůstaly bez pruhu a v lékárnách na očích veřejnosti vystaveny odděleně od ostatních.Jako důchodce navyklý na svůj denní režim po snídani zasednu k notebooku a vstoupím do VeKlepu. Ten pro veřejnost zpřístupňuje vládní dokumenty z eKLEP (Elektronická knihovna legislativního procesu) legislativní povahy, které se nacházejí ve schvalovacím procesu. Zákon o léčitelských službách tam zatím není. Já osobně ho tam hledám ze zvědavosti, co vše v něm bude a o léčitelích vím své. Ochrání však veřejnost od neodpovědných obchodníků s lidským zdravím a těch u nás stále přibývá.