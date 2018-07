František Kostlán

Současné absurdity jsou násobeny tím, že si jich už nikdo nevšímá, protože je zaujat něčím důležitějším - hlavně nenávistí a hledáním nepřítele, což je absurdita č. 1. Nikdy jsme se neměli lépe, a, kromě velmi vyostřených situací, jsme nikdy nebyli více nespokojeni.Všimli jste si toho také? Tři čtyři týdny pořádně nekápne z nebe, země je na kost vyprahlá. Zemědělci volají po dotacích na sucho. Potom půl dne „zuří bouře“ a televize po pár hodinách informují o masivních zátopách. Zemědělci volají po dotacích na mokro. Země je zničená, politici se předhánějí, kdo dřív poručí větru dešti. Už zbývá jen, aby Zeman postavil bouřkové mraky nad hranice místo hasičů coby obranu proti „armádě uprchlíků,“ a Absurdistán bude dobudován.Co jsme to vlastně se zemí provedli, že reaguje takto? „Se zemí“ myšleno jak v rámci životního prostředí, tak politicky, mediálně či společensky vůbec. Dávám všanc pár příkladů z poslední doby, ze sféry politické, která je všeobecnou morální krizí nejvíce zasažena.Jedním z argumentů, proč Milan Chovanec nehlasoval pro vyslovení důvěry vládě byla podpora KSČM. "A stejně alibisticky děláme, že nevidíme, když hnutí ANO podepisuje toleranční patent s komunisty. Bohumínské usnesení totiž dosud nikdo nezrušil," napsal Chovanec na svém FB.Ten samý Chovanec, který při návštěvě generálního tajemníka čínské komunistické strany nechal coby ministr vnitra policií protizákonně strhávat tibetské vlajky a perzekuovat české občany protestující proti návštěvě, aby se první čínský bolševik náhodou neurazil. A ten samý Chovanec, který jako hejtman Plzeňského kraje uzavřel koalici s komunisty. Tomu se říká "hlasovat podle svého nejlepšího svědomí a vědomí".Nenávist komunistů k církvím a dalším „třídním nepřátelům“ je nesmrtelná. Podporu vlády podmínili zdaněním církevních restitucí. Neváhají kvůli tomu ani lhát: „Církev si nárokuje dar od státu, majetek, který nikdy prokazatelně nevlastnila, ani nespravovala. Bylo by správné, kdyby došlo ke zdanění této částky,“ tvrdí místopředseda KSČM Stanislav Grospič, představitel strany, která v době své krvavé vlády ukradla nejen církvím, na co jen sáhla.Snad si na to Duka vzpomene, až bude znovu chtít pěstovat rektální horolezectví vůči KSČM, SPD či ANO, které toto zdanění prosazují.Jak připomněla ČT, Miloš Zeman se již loni vyslovil k rozsudku britského soudu - ten osvobodil Brita, který zabil českého občana. Brit tvrdil, že zabil v sebeobraně. O tomto rozsudku nyní Štrasburský soud sdělil, že k němu britská justice dospěla spravedlivě.„Já tu panu (britskému ministrovi) Johnsonovi připomenu, protože v Praze by se asi nestalo, že když někoho zabijete na ulici, abyste ty, kdo ho zabili, osvobodili," řekl prezident Miloš Zeman, který osvobodil pravomocně odsouzeného vraha Kájínka z vězení.Ministr zdravotnictví odvolal ředitele nemocnice Na Bulovce, protože ten je trestně stíhán kvůli zakázce na úklid nemocnice. "Pokud je podezřelý z toho, že mohl manipulovat nějakými veřejnými zakázkami..., tak je pro mě neuvěřitelné, aby byl nadále ředitelem," řekl v Událostech ČT ministr Adam Vojtěch, jehož premiér Andrej Babiš je trestně stíhaný kvůli podezření, že mohl podvádět v zakázce na Čapí hnízdo a okrást tak EU o padesát milionů korun.Souboj o změnu šéfa GIBS vyhrál Babiš. Volání po jeho odstoupení podpořil premiér těmito slovy: „Co se týká pana Murína, mohu konstatovat, že mám vážné a důvodné pochybnosti o jeho profesionální a morální integritě v postavení ředitele GIBS.“Ehm… Morální integrita? No hlavně když ji komunista, udavač, kapitalista a trestně stíhaný politik s vážným střetem zájmů má. To je důležité, jinak by naše země mohla mít ve světě špatnou pověst.Kardinál Duka v souvislosti s hrou chorvatského režiséra Olivera Frljiče Naše násilí a vaše násilí a hrou Prokletí podal žalobu na Centrum experimentálního divadla, které spravuje mj. Divadlo Husa na provázku, jež obě hry uvedlo. Žádá omluvu. V první hře prý postava ztělesňující Ježíše znásilňuje muslimskou ženu a herečka si vytahuje z přirození českou vlajku. V Prokletí je zase podle Duky socha připomínající papeže Jana Pavla II. se ztopořeným penisem.„Ta postava sice nesla určité symbolické atributy Ježíše, ale nebyl to Ježíš. Ta postava zosobňovala Evropu. Nebyl to útok na náboženství ani na Ježíše,“ říká ředitel Centra experimentálního divadla Miroslav Oščatka, který na rozdíl od Duky obě hry viděl.„Znásilněna je naopak naše společnost, víra ve svobodu a vzájemnou toleranci, protože to co si k víře a náboženství dovoluje dnešní neomarxistická sebranka, to si nedovolila ani totalitní nacistická či komunistická ideologie,“ napsal na svém FB mimo jiné Dominik Duka, kterého komunisté zavřeli do kriminálu (stejně tak mnohé další nevinné lidi). Vážně je uvedení divadelní hry horší než pobyt v komunistickém vězení? Tak to musel mít Duka hodně fešácký kriminál.A nacisté páchali genocidu na Židech, tedy i na jejich náboženství a víře, jelikož Židé v diaspoře v té době odvozovali svou identitu výhradně od judaismu. Duka, zaslepen nenávistí a vlastní nevzdělaností, klesl hodně hluboko. Jakoby říkal: „Nenáviď bližního svého!“