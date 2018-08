František Kostlán

Protiromská hysterie se pozvolna vrací k původní intenzitě. Tzv. migrační vlna opadá a mnohým lidem již nepostačuje k vyjádření míry jejich nenávisti vůči odlišnostem. Na mediální scénu se vracejí protiromsky zaměření „novináři“ a žurnalistické metody, které dříve vedly až k pokusům o pogrom na Romy.Romové jsou osvědčeným „vnitřním nepřítelem“. Dobrým příkladem toho je případ z Dubí. Některá média podávají svědectví pouze z jedné strany, a to tak, jako by byla bezpodmínečně pravdivá. Neseznamují své čtenáře, posluchače či diváky se svědectvími, která tvrdí něco jiného. Právě tento jednostranný způsob podávání informací vedl před několika lety k pokusům o pogrom a k demonstracím namířeným proti Romům (například v Litvínově, na více místech Šluknovského výběžku, v Břeclavi, Ostravě, Ústí nad Labem, ve Vítkově, v Novém Bydžově, v Krupce, Havířově atd.).Zpravodajský server Romea.cz proto jako jediný přinesl svědectví z druhé strany , které média do té doby ignorovala. Následně některé sdělovací prostředky toto svědectví převzaly.Pokud to novináři nedělají, hrají si na soud a předem určují, kdo je vinen.Zjevují se i přízraky minulosti, protože lidé jim stále dopřávají sluchu. Jedním z nich je, pro příklad, „novinář“ Jan Vraný. Dříve pomlouval Romy a lhal o nich na serveru E-mostecko. Kromě toho si jej litvínovská sociální pracovnice a strážníci zvali ke kontrolám romských rodin v jejich bytech jako kameramana, a on poté záběry z těchto razií zveřejňoval.Vymýšlel si třeba, že konkrétní romská rodina kradla a na rozdíl od ostatních nepomáhala při povodních, přestože jim obec zajistila náhradní ubytování ( podrobnosti zde ). Tehdejší reakce čtenářů svědčí o tom, proč byl článek napsán, například:- Mirek Cech Mašek: Hitler to bohužel nestihnul- Jiří Zachrla: No to teda tohle mohl dotáhnout do konce a byl by od té verbeže pokoj- Lenka Viktorová: Zase oni, postřílet tu chamraď, fakt že jo!!!- Jiří Kračman: Buldozerem tu sebraku nahrnout do Dunaje. Ať plavou, odkud sem kdysi nalezli…Dnes Vraný vyvolává nenávist na serveru JV press. Byl to on, kdo podal jako první informace o výše zmíněném případu z Dubí, samozřejmě důsledně jednostranně. Poté přešel na jiný případ, v němž opakovaně lhal, že bazén v ústecké Brné znečistil svými výkaly dvanáctiletý romský chlapec, přestože policie toto tvrzení vyvrátila. Když plavčíci, na jejichž svědectví se ve svém článku odvolával, jeho tvrzení dementovali, napsal:(doslovné, neupravované znění).Vraný tedy nepřiznal chybu, namísto toho pomluvil ostatní, že lžou. Přitom věděl, že nešlo o romského chlapce. Policie veřejně sdělila, že nešlo o Roma a Vranému to telefonicky sdělila policejní mluvčí. ( Podrobně je tento případ popsán zde .)Vraný ve svých článcích uvádí další dokazatelné lži. Tvrdil například, že Romea.cz zveřejnila pouze jediný text o případu na koupališti v Dubí, a sice článek, v němž vypovídají romské svědkyně. Romea.cz přitom o události informovala stejně jako ostatní média hned na počátku případu a poté zveřejnila další dva články.Vraný si je však evidentně jistý, že mu ti čtenáři, kterým je jeho způsob informování určený, uvěří. Lži patří ke štvavému způsobu psaní, který některým čtenářům potvrzuje nebo u nich přímo vyvolává negativní reakce vůči Romům. Příklady „diskusních příspěvků“ pod jeho dnešními články:- Takže ta černá zvěř bude dělat bordel, srát do bazénu a ještě to odnesou pracující lidi to je Kocourkov to usti.- Romů zmrdovi co se tam vysral bych to dál zaplatit a pokud berou dávky tak strhnout i z dávek plus jemu a všem jeho příbuzným doživotní zákaz vstupu.- Nejsem rasista ale takovejmhle zmrdum bych zakazal vstup. At si nafouknou bazenek pred barakem jak to umej a koupou se tam svine. Kdyz se neumi hovat jako lidi at zustanou v Zoo opice co maj nutkani chcat a srat na verejnem kupaku do vody.Nenávist však není napřena pouze vůči Romům. Některým lidem k jejímu vyjádření poslouží cokoli, například i smrt českých vojáků v Afghánistánu. Osočovat lidi, kteří za nás v boji proti terorismu nasazují životy a zdraví, je stejně obludné, jako rasistické žvásty. Kriminalisté se zabývají letáky vylepenými po Praze, v nichž neznámý autor gratuluje „afghánským vlastencům“ k zabití tří českých vojáků, které označuje za žoldáky a okupanty.Společnost, plná nenávisti, se pozvolna posouvá k režimu tvrdé ruky. Můžeme proti tomu udělat jediné. Mluvit spolu, bez ohledu na názory, a spojovat se s dalšími slušnými lidmi, vyznavači demokracie. Bez ohledu na barvu pokožky, s níž jsme se narodili. Jinak nás ta nenávist převálcuje.