Hana Potměšilová

Lepšími řidiči jsou ve většině případů muži. Ač mne za toto tvrzení řada žen asi odsoudí, neboť bych podle zažitých klišé měla víc „kopat“ za tuto polovinu lidstva. Mužům je však podle mých zkušeností od přírody dána větší schopnost riskovat, ženy naopak hodně uvažují nad důsledky svých činů. Většina mužů se začíná motat kolem aut, dělat smyky, nasávat technické informace ve velmi mladém věku. A baví je to. Jdou k tomu prostě přizpůsobeni. Baví mě řídit. Ročně najezdím několik desítek tisíc kilometrů a potrpím si, aby bylo auto bezpečné a mělo všechny možné technické vychytávky. Občas si půjčím nějakou automobilovou novinku a hezky si ji přes víkend nebo týden projedu. Od sportovních vozidel, přes elektromobily, malá „dámská“ auta, velké „chlapácké“ vozy. Na co si však nepotrpím, je budit pozornost.Roky jsem jezdila vozidly japonských automobilek. Jednoho dne jsem ale dostala možnost vyzkoušet si na delší dobu ŠKODA RS. A ani trochu netušila, co mne čeká… Pokaždé, když jsem s ní někam vyrazila, zastavila u čerpací stanice, na ulici, byla jsem pravidelně konfrontována muži, kteří mě žádali, zda by si eresku, tak mile auto nazývali, mohli prohlédnout více z blízka. Přiznám se, že to pro mne byl docela šok. Zaprvé, výraz ereska jsem do té doby znala jako zkratku nemoci roztroušená skleróza, které se pracovně věnuji více jak patnáct let. A zadruhé, netušila jsem, jak velký okruh fandů škodovácké eresky mají. I můj soused, ředitel významné firmy, který běžně řídí vůz bavorské výroby, mne požádal, zda by se ereskou mohl projet v naší ulici.Inu, není ereska jako ereska. Za pacientkou s ereskou a jednou berličkou v ruce se muži asi zase tak často s nadšeným údivem ve tváři neotočí… Sama za sebe však musím přiznat, že mě to auto skutečně dostalo.Když jsem před časem řešila, jaké nové auto si pořídit, volba padla logicky na značku ŠKODA. Pravda, už ne ve verzi RS, ale Laurin & Klement. Přistoupila jsem k tomu tak, že správný český manažer má hájit tradiční české značky. Po nějaké době se ukázalo, že se budu muset se servisem kamarádit častěji, než jsem to měla s vozidly z Japonska. Ale to už je jiná kapitola mých automoto zážitků.Ereska mi ale zůstala v srdci. A přiznám se, že už se těším na moment, kdy ŠKODA vyšle do světa první elektromobil. To jsou hned po eresce totiž další auta, která mne nadchla. A jsem zvědavá, zda mne i ten se šípem ve znaku podobně dostane.