Hana Potměšilová

Jak by řekla babička. Monotónní tuc, tuc, tuc…, žádná kreativita. Jen děsně hlučné a divné zvuky. Bohužel, nebo naštěstí, babička už na Hluboši nebydlí. A tak ji nerušila velkolepá dobrovolnická sobota v duchu Depeche Mode na hlubošském zámku. Kolegyně Natálie, která je zapálenou fanynkou této kapely se rozhodla, že by podobně „střelení fanoušci“ mohli přidat ruku k dílu. Nejen se potkávat na depešáckých párty a v různých facebookových skupinách. A tak se sobotní ráno na Hluboši rozezněly „muži v černém“. A dámy a pánové ve věku spíše 40 plus se chopili lopat, smetáků, krumpáčů a vrhli se na věc! K mé radosti se k nim přidali další nováčci z řad místních hlubošských a společnými silami jsme se vrhli na čištění chodníků a příjezdových cest.Ač ne všichni dorazili v černém, vypadali jsme k večeru téměř všichni jako havíři. Slunce do nás pálilo, prach lítal všude, pot po nás tekl. Ale s dobrým pocitem, že je po nás vidět kus práce, jsme si plácli na to, že se potkáme opět 11. srpna. Sice už asi bez Heaven, Shake The Disease, Enjoy The Sicence…ale třeba s další novou bandou nadšenců, kteří si s chutí zazpívají třebaaa „Slunce nám svítí a déšť nás chladí…“.