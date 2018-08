Hana Potměšilová

Že míchám jabka s hruškama? Myslím, že ani ne. Každý z nás se jednou za čas potřebuje nechat vyšetřit. Každý z nás jednou za čas potřebuje zavézt auto do servisu. Někteří z nás zvolí alternativní přístup. Jak mám ze svého okolí napozorováno, spíš při léčbě těla či duše než u svého vozu. Lékař i servis udělají nejprve diagnostiku a na základě výstupů začnou pracovat. Lékař s naším tělem, duší, životním stylem. Autoservis s novými součástkami, filtry, technologiemi. Pokud si chceme postup někde prověřit, není problém. Na vše máme „papír“, který můžeme s dalšími odborníky zkonzultovat.Světová zdravotnická organizace vidí v alternativní medicíně doplněk medicíny konvenční. Ale pouze za předpokladu, že je zajištěna kontrola bezpečnosti, účinnosti a kvality. A poskytovatelé této služby k ní mají adekvátní vzdělání. Což u nás bohužel neplatí a zdaleka tak nefunguje. Je mi ale záhadou, proč. V některých profesích, která nám po zdravotní a psychické stránce pomáhají, to už třeba zavedeno dávno je. Jako dobrý příklad je třeba práce maséra. Dotýká se našeho těla, pracuje s našimi svaly, prokrvením, prohříváním, chlazením. Ač byl masér původní profesí třeba prodavač nebo zdravotní sestra, musí mít na danou činnost odbornou rekvalifikaci. A ta zdaleka není o několika hodinách drčení se z knih a pak pink pink on-line testu, kde ta nejdelší odpověď je „jistě ta nej“.Nikdo není neomylný. Ani lékaři, ani „alternativci“, ani technici v autoservisu.Je více než dobře, že ministerstvo zdravotnictví začalo připravovat zákon o léčitelích. Léčitel by měl mít odborné vzdělání, povinnost vést dokumentaci o klientovi, o použitých metodách, doporučeních a vydaných produktech. Aby si toto vše mohl klient odnést domů. Stejně jako zprávu od lékaře nebo onen zakázkový list z autoservisu. A to nejen z důvodu nějakého průšvihu. Naopak. I kvůli možnosti zalistovat si do minulosti a vrátit se k tomu, co zafungovalo. Ulevilo. Přineslo účinek.Magickou práci chirurgů, onkologů a dalších lékařů specialistů nikdo nenahradí. Mám ale kolem sebe i nemálo kolegů a přátel, kteří by tady možná bez kombinace klasické a alternativní medicíny nebyli.Snad se ministerstvu podaří nastavit řád, který přestane z některých kanceláří, pokojů či „klinik“ dělat malé Lurdy. A každý, kdo tuto službu bude chtít využívat, bude vědět, že jde skutečně k odborníkovi. Vzdělanému odborníkovi na léčbu bylinkami, celostní či čínskou medicínu, homeopatii, akupunkturu… Odborníkovi, který nenalije do motoru místo oleje jetý olej z fritézy.