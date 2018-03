Heřman Chromý

Zproštění Michal Murína, šéfa GIBSu z funkce ředitele jako příslušníka bezpečnostního sboru podle zákona 361 o služebním poměru, aniž by proti němu předtím bylo zahájeno trestní nebo kázeňské řízení. Všichni okolo Babiše sedí jako na dračích vejcích a nikdo z nich nemá odvahu říci, proboha, co ten pan Murín tak strašného udělal, že veřejnost je považována za takového blbečka, která se musí spokojit s vyjádřením majitele svěřeneckých fondů “bývalého“ šéfa Agrofertu a premiéra v demisi Andreje Babiše, jaký že je to skandál a ohrožení demokracie, že v této funkci je šéf generální inspekce, který místo aby odhaloval pochybení policie, tak je zatajuje?V tuto chvíli ale totéž činí samotný Andrej Babiš, podezřelý ze spáchání trestního činu a dokola demagogicky se “obhajující“ nic neříkajícími a nedokazujícími slovy. Zatímco u šéfa GIBSu neví veřejnost nic podstatného proti jeho konání v této funkci, proti premiérovi v demisi každým dnem jeho nekompetentním zasahováním do dělby moci a nerespektováním pravidel parlamentarismu přibývají pádné argumenty, neřku-li důkazy pro jeho odstoupení z funkce předsedy vlády České republiky.Psáno pro facebook.