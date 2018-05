Heřman Chromý

Poznámka na okraj článku České televize ke sjezdu sudetských Němců. Z palcového titulku komentáře České televize (ČT) vypadlo ovšem slovo DNEŠNÍ, které státní tajemník německého ministerstva vnitra Stephan Mayer (CSU) měl pronést na sjezdu sudetských Němců. To dává spojení „do dnešní Evropy“ zcela jiný význam a akcent než pouhé obecné „do Evropy“.Nic na tom nemění okolnost, že v článku je citované slovo DNEŠNÍ uvedeno. Nepozornost nebo cílený záměr startují zbytečné revanšistické emoce, které pravdě o odsunu a násilí, s nímž byl spojen, nepomohou ani jedné, ani druhé straně.Za revanšistické považuji ve zmíněném komentáři ČT reakce komunistů, tiskového mluvčího prezidenta Zemana, včetně Okamurovy SPD. Jsou neseny na vlně atmosféry z dob železné opony, která u nás po několik desetiletí panovala (a která poznamenala i západní demokracii), a jak se ukazuje, některým politikům se po ní stále stýská. Proto i zdánlivě taková maličkost jako opomenutí či vypuštění jednoho slova je důležitá, aspoň pro mne, abych si nekladl možná zbytečnou otázku, zdali vše, co v článku stojí za pozornost, je myšleno důvěryhodně. Jejich názory, bohužel, představují nezanedbatelnou část české veřejnosti.Víc než varovně naznačují, že citovaný názor předsedy ODS pana Fialy k dekretům: „Návraty k minulosti ničemu nepomohou.“, či vyjádření KDU ČSL, pro kterou je to podle jejich předsedy Pavla Bělobrádka „uzavřená otázka“, nebo Petra Gazdíka ze STANu „...neměli bychom už na nich nic stavět ani se k nim vracet“, nejsou v povědomí výše zmíněné části české společnosti zdaleka uzavřenou záležitostí.Naopak komunisté, Hrad, SPD neváhají téma dekretů politicky vždy zneužít a paralyzují a zpochybňují tento stále citlivě živý prostor pro spolupráci a vzájemný respekt k obětem na obou stranách. A je to právě duch Evropy minulých desetiletí z dob železné opony, který z jejich prohlášení zaznívá a ve skutečnosti ohrožuje vztahy obou zemí.Paradoxně tak staví do jiného světla názor předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska: „Jsem pevně přesvědčen, že žádné podobné výroky nemohou ohrozit vztahy našich zemí“. V článku chybějící názorová prezentace, ať už z jakýchkoli důvodů, dalších parlamentních stran ČSSD, Pirátů a Hnutí ANO, ilustruje mravní ochablost české politiky a jejich názorově ohebných a uhýbajících představitelů.A k tomu už jen pozitivní konstatování. ČT24 ve svém zpravodajství (20. 5. 18) názor státního tajemníka na Benešovy dekrety shrnula a upřesnila jejich význam, že „...nepatří do dnešní Evropy“. Tedy tak, jak vyzněla slova, která státní tajemník k dekretům skutečně řekl: „Jsem pevně přesvědčen, je to můj osobní názor, že do Evropy práva, bezpečnosti, míru a svobody nepatří takové dekrety“.Krátce řečeno - neznamená vždycky, že vše je řečeno.http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2484322-benesovy-dekrety-nepatri-do-evropy-rekl-na-sjezdu-sudetskych-nemcu-statni-tajemnik