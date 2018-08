Heřman Chromý

Den po padesátém smutném výročí srpnové invaze do Československa. „Dnes nezisková klasika po dovolené, venku i v kanclu hrozný vedro (na klimatizaci nemáme), na sítích slaboduché vzkazy řady haterů a výhrůžky, v kancelářích dvě simultánní kontroly – NKÚ a MV ČR, a hromada problémů, píše na síti JUDr. Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům.Ano, normalizace na pochodu, přesněji babišizace proti všem, kteří chápou stát jinak než jako jeho firmu. Začala u nás doba, kdy ti, co chránili práva druhých, se stávají terčem babišizace.Pokud to včas nepochopíme a neproběhnou stále ještě možné demokratické volby, v nichž se všechny demokratické síly spojí a postaví proti tomuto procesu oligarchizace, nacionalizace a normalizace demokracie, stane se jeho obětí celá společnost a její svobodná, občanská (nikoli jen privátní a často bezbřeze utilitární) vůle.Psáno pro facebook.