Ivan Kraus

takže jen hodně stručně - deset větiček. Podepsané články nevyjadřují vždy názor autorů.Nepodepsané vždycky.Životní úroveň se lepší. Odpadky jsou kvalitnější.Hledá se strana bez postraních úmyslů.Politická scéna trpí nadmírou převleků.Chodila svlečena podle poslední módy.Ideální politik: řekl vše, co musel a nic z toho, co neměl.Je trapné, když kvůli bolavé hlavě státu musí brát prášky celý národ.Společnost nefunguje.Patrně proto, že ji tolik teoretiků stále rozebírá.Rád bych si jednou pohovořil s lékařem o jeho zdraví.Jediné opravdu nebezpečné myšlení je to, že myšlení je nebezpečné.