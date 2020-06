Ivo Cerman

Objevili o něm Američané něco nového, když ho chtějí vymazat z dějin? Předevčírem mi známý přeposlal odkaz na článek o tom, že Univerzita Princeton v New Jersey, USA, chce zavrhnout prezidenta Woodrow Wilsona kvůli jeho rasismu. V podstatě chtějí odstranit jeho jméno ze všech součástí univerzity a názvů některých budov. Ptal se, co můžeme proti tomu udělat. Neměli bychom jim napsat, co vše Wilson vykonal pro Československo a další nové státy?Psát jim o tom je zbytečné, jelikož Američané to vůbec nevědí a nezajímá je to. Teď je vhodná chvíle, abych se vám svěřil se svou frustrující návštěvou Muzea Woodrowa Wilsona v jeho rodném městečku Staunton, Virginia, v roce 2017. Ke svému překvapení jsem zjistil, že v celém muzeu není ani slovo o vzniku Republiky Československé, ba dokonce ani o vznikání dalších států, žádná „světová revoluce“, pády monarchií, zvrat staletého vývoje, právo na sebeurčení nic z toho… Jestli pak uhodnete, o čem tedy je celé muzeum? V čem tkví dle Američanů Wilsonův hlavní význam? To neuhodnete. Ctí ho jako „zakladatele Federální rezervní banky“. To se mi pak potvrdilo i pohledem do dalších amerických materiálů. Další důkaz o neviditelnosti a nereálnosti naší země…Bavil jsem se pak se zaměstnanci muzea a divil se, že tam o těch věcech nic nemají. Tvářili se, že o tom v životě neslyšeli. Řekl jsem jim o tom, co na Wilsonovi ctíme u nás. Že existovalo nějaké Československo (Oh really?), že to nebyl jediný nový stát, že to byla velká změna (Yeah…) ... Moc mi nevěřili.Pak jsem se o Wilsonovi bavil s lidmi z University of Virginia, kde jsem byl. Od nich jsem se mimochodem dozvěděl, že Wilsona už ani moc nectíme. Něco udělal špatného. Jednou promítal film The Birth of a Nation. To je, jak víme, slavný němý velkofilm z roku 1915, ve své době velká událost, jehož děj však skutečně oslavuje Ku Klux Klan. Obávám se, že tento film si tehdy málokdo nechal ujít... Tedy o promítání se vědělo už dříve, ale žádná velká kauza z toho nebyla, na druhou stranu nikdo Wilsona nebránil. Objevilo se teď něco nového?Ale teď to prasklo. Nikdo neví, co, ale prasklo to. Wilsonovo jméno bude navždy vymazáno z dějin, ze všech institucí. Náhle se v amerických médiích valí ze všech stran články o tom, jaký to byl strašný rasista. Jeho rasistický odkaz nelze dále ctít! Ale proč troškařit? Byl to prý jeden z nejvíc rasistických prezidentů USA!Po shlédnutí této laviny článků jsem si myslel, že se vážně objevilo něco nového, něco nevýslovně strašného. Ještě nedávno tvrdil google i wikipedie, že „Wilsonovým odkazem“ je pacifismus, sociální spravedlnost a volební právo pro ženy… Pročetl jsem si klíčová prohlášení a články, abych zjistil, co rasistického vlastně Wilson udělal. Ve většině není vůbec nic, žádný konkrétní čin, ani fakt. Jediné, co se jednou zmínilo, je promítání zmíněného filmu. Vše ostatní je jen bublina a rétorika, která omílá prázdné nic.Posuďte sami. Kampaň za vymazání Wilsonova jména odevšad začala v roce 2015 Wilglory Tanjong z Black Justice League na univerzitě v Princetonu. Sebeprezentace aktivistky ukazují, že jí jde hodně o to, aby byla v médiích a jelikož nic neumí, vydává za svůj hlavní počin své úspěšné hmotné zajištění na Princetonu. To je zajímavý trend mezi americkými humanitními vědci, že se mění v podstatě v performery, kteří už nedělají původní výzkum nějakého tématu, ale vypráví „svůj příběh“. Na to, abyste měli příběh ovšem musíte přijmout nějakou kauzu radikální levice a bojovat za ni…. Tanjong bojuje za odstranění Wilsonova jména. Přesto o sobě tvrdí, že se snaží učinit univerzitu Princeton „přívětivějším místem“… V září 2015 napsala do listu Daily Princetonian článek o tom, že Wilson byl rasistický darebák a vylíčila svou marnou snahu, svůj boj, za odstranění Wilsonova jména. Ve srovnání s gigantickým snažením paní Tanjong je vše, co udělal za život Wilson pouhé nic.Článek jsem pročetl v domnění, že v něm bude vysvětleno, co se objevilo. Ale není v něm vůbec nic, ani to promítání filmu. Když jsem se dobral ke klíčové pasáži, kde Tanjong líčí, co řekla předsedovi univerzity o Wilsonovi, dověděl jsem se toto: „I told the administrator that Wilson is arguably the most racist U.S. and Princeton president, and the administrator agreed that Wilson was indeed racist. (…).“ Málo konkrétní? Tak se podívejme, čím tento úsudek dokazuje: „It was his “flaws” that allowed for the continuation of black subjugation, oppression and servitude, whether mental or physical, to persist.“ Bohužel se nedozvíme, jaké „flaws“ (chyby) Wilson udělal. Většinu jeho aktivního prezidentství vyplnila 1. světová válka, kdy Wilson propagoval pacifismus a reeditoval svou esej o morálce „On Being Human“ (1916, původně 1897). V říjnu 1919 ho stihla mrtvice a zbytek funkčního období byl neschopen čehokoli, byť i jen mluvit. Vládla za něj manželka. Do nových bojů za černošská práva, která se rozhořela ve 20. letech, už doslova nemohl mluvit. Tanjong místo důkazu přináší jen další rétoriku: „Referring to Woodrow Wilson’s racist character as a “flaw” belittles his oppressive nature. As if racism wasn’t the catalyst that sparked the four century long genocide waged against black people that endures to this day.“ Můžete její elaborát číst donekonečna a stejně vám neřekne, co rasistického tedy Wilson udělal. Zato v článku použila slovo „genocida“, a to už nejde jen tak zamést pod koberec. To musí být něco velkého. Ale co?V podobném bezobsažném duchu se nesou i další příspěvky na toto téma. Třeba Yale Daily News napsal: „Students at Princeton are beginning to question the legacy of Wilson (…). Students argue that Wilson was one of the most racist presidents in American history.“ Opět se nedozvíme, v čem je jeho „rasistický odkaz“, co z něj udělalo „nejvíc rasistického prezidenta“…Snad do věci vnese světlo Wilsonovo muzeum v Stauntonu. A skutečně, muzeum dalo na podobná obvinění pádnou odpověď. Visí na jejich webu . Začíná nástinem Wilsonova významu a pak to přijde, teď se dozvíme, co udělal, nebo to bude vyvráceno…Místo toho tu stojí: „We make no excuses for Woodrow Wilson’s racist beliefs. Our organization stands against racism, hatred and bigotry in all forms and we are committed to being a resource for honest, transparent and inclusive history (…) a tak dál pořád ve stejném duchu. Zkrátka ani muzeum nikde neřekne, co měl konkrétně udělat, a co by na to říkají jejich odborníci.