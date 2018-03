Jan Hamáček

První intenzivní týden jednání máme za sebou. S hnutím ANO jsme se dohodli na exkluzivitě vyjednávání a máme tak šanci se konečně po pěti měsících seriózně bavit o vzniku funkční vlády s důvěrou. ČSSD je jedinou stranou, která je aktivně připravena jednat o odblokování politického patu. Máme tu čtvrt roku vládu bez důvěry, která dělá často nevratné kroky. Andrej Babiš by určitě souhlasil, že nemůžete kontrolovat firmu, když držíte jen 30 procent akcií.Ať ale chceme, nebo ne, stát prostě firma není. I proto musí politici občas potlačit vlastní ego. Následky jejich ambicí totiž ve finále nepocítí nikdo jiný než všichni občané. Andrej Babiš to očividně neumí. Několikrát už jsme slyšeli, že bude kandidátem na premiéra až do smrti. Odmítá byť jen na chvíli uznat, že by jeho trestní stíhání mohl být problém.Problém to je. Zásadní. A nezpůsobila ho sociální demokracie, ale hnutí ANO. Od začátku proto říkáme, že by také hnutí ANO mělo přijít s řešením. Navzdory tomu jsem v úterý přišel s konstruktivním návrhem. Případná vláda může vzniknout bez předsedů obou stran.Cílem vyjednávání pro mě totiž není teplé křeslo na některém z ministerstev, nýbrž vláda, která bude naplňovat maximum sociálnědemokratického programu. Taková, která bude myslet na rodiče s dětmi, bude řešit situaci s nedostatkem bytů, bude řešit lichvu a exekuce, nedopustí privatizaci veřejných služeb.Odpověď hnutí ANO byla negativní. Pokud tedy Andrej Babiš tak trvá na tom, že má být premiérem, ČSSD požaduje kvůli jeho podnikatelskému střetu zájmů buď ministerstvo financí, nebo ministerstvo vnitra, aby bylo zaručeno, že orgány činné v trestním řízení budou moci vyšetřovat kauzu Čapí hnízdo bez tlaků a obav.K tomu trváme na dalších čtyřech ministerstvech, na kterých budeme moci realizovat náš program. Ať už je to růst důchodů, kvalita zdravotní péče, nebo zvyšování úrovně našeho školství. A rovnou říkáme, že z těchto požadavků už neustoupíme.V programových jednáních jsme se s hnutím ANO v úterý posunuli poměrně výrazně. Přišli jsme se 17 body, které jsme chtěli prosadit a panoval v nich rozpor. Deset z nich jsme úspěšně vyřešili a o dalších budeme jednat.Podařilo se nám prosadit zásadní věci, jako je například garance nezvyšování spoluúčasti pacientů nebo neprivatizování veřejných služeb včetně zdravotnictví. Prosadili jsme ustanovení o zachování nezávislosti veřejnoprávních médií.Jednání nejsou zdaleka u konce. Trváme na znovuobnovení proplácení prvních tří dnů nemoci ve výši 60 procent mzdy, stejně tak je pro nás podstatné například zálohované výživné. A když říkáme, že na nich trváme, myslíme to vážně. Doba ústupků ČSSD je u konce.Navíc platí, co jsem sám navrhl a prosadil na sjezdu ČSSD. Poslední krok učiní všichni sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu. Nejsme tedy jednou nohou ve vládě. Jsme oběma nohama v jednáních o vládě a chováme se jako odpovědná strana, které záleží na této zemi.Zároveň však máme mantinely, za které už neustoupíme, a nyní bude záležet na ANO, zdali společná vláda vznikne. My se pokoušíme ji vytvořit a řídíme se přitom myšlenkou spravedlnosti ve společnosti a rovných podmínek pro všechny. To je něco, co dnes většina politických stran říct nemůže.Na dnešek máme naplánované další jednání s Andrejem Babišem a vyjednávači za ANO. Možná to je naše poslední jednání. Smutné bude, pokud skončí kvůli egu jednoho politika.