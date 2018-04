Jan Hamáček

Neříkám, že ČSSD určitě s ANO vládu sestaví. Při současných tvrdých jednáních jsme však prosadili plno našich požadavků jako zálohované výživné či větší rodičovský příspěvek. Teď záleží na ANO, zda upřednostní zájmy občanů před zájmy jediného člověka. Na začátku vyjednávání o vládní spolupráci hnutí ANO striktně odmítalo zálohované výživné. Pro ČSSD to naopak byla jedna z priorit. Tíživou situaci rodičů samoživitelů, kterým jejich bývalí partneři nepřispívají na výchovu dětí, nemůžeme přehlížet. Ministryně práce a sociálních věcí v demisi však ještě v polovině března označovala naše návrhy za kontroverzní a o zálohovaném výživném nechtěla ani slyšet. Situace po dvou týdnech vyjednávání? Hnutí ANO přistoupilo na kompromis a na stole je dohoda, že případná koaliční vláda bude problémy rodičů samoživitelů s neplacenými alimenty účinně řešit.Navýšení rodičovského příspěvku ze současných 220 na 300 tisíc korun? Razantní „ne" se z druhé strany jednacího stolu ozývalo pokaždé, když jsme tento bod zmínili. Jenže jen ten, kdo je trpělivý a nenechá se odradit prvním (ani druhým a třetím) odmítnutím, může být úspěšný. Dnes mám tento bod odškrtnutý jako ten, na kterém je shoda. Těchto a dalších připomínek jsme ještě minulý týden měli celkem sedmnáct. Po tvrdých vyjednáváních jsme však mohli říct, že se nám je prakticky všechny podařilo úspěšně vyřešit.Vládní program by tak mimo jiné garantoval i to, že se nebude zvyšovat spoluúčast pacientů a nedojde k privatizaci veřejných služeb a podniků se státní účastí. Případná vláda by krajům díky naší dohodě každý rok posílala 4 miliardy korun na rekonstrukce silnic nižších tříd, řešila by situaci hospodářsky problémových regionů. Dohodli jsme se na snížení DPH na vodné a stočné. Prosadili jsme zrušení karenční doby, přičemž hnutí ANO už pochopilo, že z námi navržených 60 procent mzdy neustoupíme.Přes všechny problémy a neshody se snažíme postavit vládu, která by myslela na rodiny, důchodce, pracující a sociálně slabé. Vládu, která by se orientovala na sociálně spravedlivou společnost. ČSSD by v takové vládě byla garantem všech těchto věcí, a proto v ní také musí být plnohodnotným partnerem hnutí ANO, nejen bezmocným přívěskem.Proto chceme pět ministerstev. Proto chceme takové resorty, kde můžeme naše programové priority opravdu realizovat. A ne, není to s našimi patnácti poslanci nic troufalého. Pokud ve vládě budeme, budeme koaličním partnerem, ne koaličním doplňkem. Jednání jsou samozřejmě složitá. Od samého začátku jsou navíc zatížena problémem hnutí ANO, kterým je trestní stíhání Andreje Babiše. A my se s tím snažíme vypořádat. Tlačili jsme na hnutí ANO, aby nenominovalo trestně stíhané osoby do vlády. Pak jsem navrhl kompromis, aby ve vládě nebyli předsedové stran. ANO je v této otázce nicméně neústupné.Proto jsme řekli, že když bude ANO trvat na Andreji Babišovi v čele vlády, budeme mimo jiné požadovat jako jednu důležitou pojistku buď ministerstvo financí, nebo vnitra.První kvůli podnikatelskému střetu zájmů premiéra; druhé proto, aby policisté vyšetřující jeho kauzy neměli pocit jakéhokoliv tlaku zvenčí a byla tak zaručena naprostá nezávislost vyšetřování.Slýchávám z pravicových stran, že ČSSD se jednáním s ANO ponižuje a chce za každou cenu do vlády. To je nesmysl. Strany jako ODS, TOP 09, KDU-ČSL nebo Piráti zahodily do koše sliby, pro které je volilo 1,7 milionu občanů. Rozhodly se o vládě vůbec nejednat. Proč? Protože Andrej Babiš.Osobně řadě argumentů proti jeho osobě rozumím, a dokonce s nimi souhlasím. Ale tohle chování je asi tak vyzrálé a konstruktivní, jako když se kluci na hřišti dohadují, kdo s kým bude hrát fotbal, a je mezi nimi jeden jediný, který má balon. Jen nemá dobrou pověst a některé z nich dřív dost pokopal. A tak se radši všichni rozhodnou, že se nebude hrát vůbec. V naší situaci to ale skončí tím, že země nebude mít vládu s důvěrou, nebude se vyvíjet, začne stagnovat a upadat.Neříkám, že ČSSD určitě s ANO vládu sestaví, že se dohodneme. Zrovna v tuto chvíli to záleží hlavně na hnutí ANO, od kterého zítra očekávám jasné rozhodnutí, zda je schopné upřednostnit prospěch všech občanů. Nebo jestli před ně postaví zájmy jediného člověka. Nakonec však bude záležet na všech sociálních demokratech, jak rozhodnou ve vnitrostranickém referendu.Říkám ale, že pokud tu nakonec vláda s naší účastí vznikne, bude to vláda s programem pro občany této země bez ohledu na to, jaké mají příjmy, majetky nebo postavení ve společnosti, jaký je jejich zdravotní stav nebo jaké mají vzdělání.Za to vedu v čele vyjednávacího týmu ČSSD poslední týdny nelehký boj.