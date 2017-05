Jan Lipold

„Vsaďte se, že policie nikdy nevypátrá sprejery, kteří posprejovali některé pražské kavárny protiimigračními nápisy. Zjistilo by se totiž, že nemají s tolik proklínanými „neonacisty“ vůbec nic společného.“ To napsal na svůj blog Miroslav Macek 27. dubna 2016. A ve stejný den sdílel na svém oficiálním facebookovém profilu tiskový mluvčí prezidenta republiky a ředitel tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky Jiří Ovčáček. S výmluvnou douškou: „Uvidíme, zda má Miroslav Macek pravdu.“Po roce se dá s vysokou pravděpodobností říct, že nemá. Policie sprejery vypátrala a zjistila, že s neonacisty (bez trapných Mackových uvozovek) mají společného dost. Obvodní soud pro Prahu 3 uložil čtyři podmíněné tresty vězení na osm a devět měsíců za poškození cizí věci a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Trestní příkaz ještě není pravomocný - pokud se obžalovaní odvolají, proběhne hlavní líčení. ( Více zde. Pro připomenutí a upřesnění: Při nočním útoku v dubnu 2016 nebylo několik pražských obchodů a kaváren zapojených do kampaně HateFree posprejovaných jen „protiimigračními nápisy“, jak eufemisticky shrnul Miroslav Macek. Vandalové nevzkázali jen „Uprchlíci táhněte“, ale také „Smrt HateFree“, „Klinika hoří“ a „88“ alias Heil Hitler. Nechutný útok tím spíš připomínal „protižidovské“ nápisy na židovských obchodech v Německu třicátých let.Ve dnech poté se o incidentu rozvinula prudká debata, jejíž významnou součástí byly hlasy, že si za to „sluníčkáři“, „vítači“ a „hatefree“ mohou sami (jako kdysi Židé, chtělo by se dodat). Případně dokonce názory, že jde o provokaci, narafičenou proti odpůrcům přijímání migrantů a krajně pravicové scéně, a pachatelé a oběti jsou ve skutečnosti na jedné lodi.Součástí této debaty byla i glosa Miroslava Macka a její sdílení Jiřím Ovčáčkem. Jeho klasická sociálně síťová mobilizace: předhodit tučné sousto, a „názor ať si udělá každý sám“.Pod statusem na Facebooku jsou jak zpochybňující (), tak převažující souhlasné postřehy () To je duben 2016, rozsudek viz výše.Miroslav Macek je soukromník, dávno už není v politice, a co a jak glosuje, je jeho věc. Někdo v tom spatří břitkou ironii, jiný spíš předsudky a zakyslost, budiž. Něco jiného je, když Mackův postřeh použije k nastolování veřejné debaty tiskový mluvčí prezidenta, a to toho, který v inauguračním projevu oznámil, že bude čelit „neonacistickým bojůvkám, které občas řádí v ulicích našich měst. Jejich členové vyznávají ideologii, která by v případě svého vítězství vedla k vyhubení českého národa, a tedy i jich samých.“ Postupně se ovšem ukázalo, že některé názory oněch „bojůvek“ do značné míry sdílejí i někteří Zemanovi voliči (a návštěvníci sociálních profilů jeho mluvčího).Proto jsem se k tomu teď vrátil. I když jsem se s oběma pány ani v nejmenším nevsadil – proč taky.