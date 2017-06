Jan Lipold

I já bych měl jeden tip, jak zastavit úpadek volebních preferencí ČSSD. Vrátit se do roku 1903, kdy byla zavedena nová zemská dávka ze spotřeby piva.Myslím, že tahle cesta je potenciálně zhruba stejně úspěšná jako jiné letošní taháky ČSSD, a navíc má v sobě tradiční étos boje za sociální spravedlnost a lepší životní podmínky obyvatelstva. Lidstva. Lepší život pro obyčejné lidi.Tak proč se po ní Sobotkovci ve volební kampani nevydají? Nedošlo jim, že už se na ni ve skutečnosti postavili? Jsou přece sliby, které zocelil čas, a kdo by to měl vědět lépe, než nejstarší partaj? Sama je důkazem.Nebyl by to žádný problém, stačí nepatrně upravit marketing. Zkásnout vydřiduchy bankovní daní přece sociální demokracie chce. Vzbouřit se diktátu bohatých operátorů taky, vždyť mobilní internet je mnohému dělníku v jeho těžké vysilující práci jedinou posilou.Zkrátka, je třeba vytáhnout ze sklepa Lidového domu ten leták, a ve větěnahrazovat podle potřeby – ale možná to ani nebude nutné! – slova „pivovarů“ a „velkostatkářů“. A nevylepit ho na kandelábry, ale na Facebook. Do limitu 90 milionů se hravě vejdeme.Mobilizační potenciál je nesmírný. Američtí poradci jen musí domyslet, jak to zařídit, aby se masový bojkot nevyčerpal kliknutím na lajkovací tlačítko. Toto se líbí uživateli Josef Boleslav Pecka-Strahovský.