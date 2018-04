Jan Lipold

Na výjezdech Babišovy vlády do krajů už zkritizoval leckdo leccos, snad až na tohle: ministři, sotva ráno vystoupí z bílého autobusu, konzumují alkohol. Ne že by si ho vozili s sebou. Panáka, jako tento týden na Karlovarsku, dostanou na uvítanou. A zdvořile neodmítnou.Nejsem abstinent, ale přijde mi to podivné. Nevím, jak u vás, k nám když přijde návštěva, notabene takhle po ránu, tak ji hned mezi dveřma kořalkou nenalejváme. Ale jakápak návštěva – členové vlády jsou přece v práci, dokonce makají! Nebylo by naopak slušností nekomplikovat jim to alkoholem?Lihoviny jsou rekvizitou krajských výjezdů prezidenta Zemana. Ale ten není nikomu odpovědný. Kdežto vláda s alkoholem oficiálně bojuje, má na to například Akční plán k omezení škod působených alkoholem pro období 2015 až 2018 a také protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila. Možná ho příště vezme s sebou, ať ví, do čeho jde.Na zdraví!