Jan Lipold

Analytici do nás vidí jak do hubené kozy. Tak například ve čtvrtek říkali, že jsme začali nakupovat na Vánoce už v říjnu, protože maloobchodní tržby (bez aut, ty se ale pod stromeček tolik nedávají) stouply o 6,4 procenta. Message podle agentury ČTK: Domácnosti se příjmy plynoucí ze stabilního růstu mezd nebojí užít. - Zajímají se především o zbytné zboží a služby. - Maloobchod v říjnu překonal očekávání analytiků. - Spotřeba domácností zůstane tahounem růstu ekonomiky i v posledním čtvrtletí.Vánoce nejenže „začaly dřív než vloni“, ale taky budou „bohatší“, což se pozná podle toho, kolik obyvatelstvo utratí peněz.ukázal, že vloni se průměrný spotřebitel chystal do dárků investovat 5096 korun, kdežto letos už 6137 korun. Uděláme Česko bohatší? Vánoce budou o pětinu bohatší!Black fridaye plynule přecházejí do bohatého Ježíška.Vánoce také přispějí k obhajobě našeho postavení světové velmoci v počtu e-shopů na obyvatele. Odhad: Češi letos utratí v internetových obchodech za zboží přes 133 miliard korun, vypadá to na růst 15 až 18 procent.Jakkoli se to spojení nepoužívá, pojďme se odvážit tabu zlomit a říct, že vánoční spotřeba domácností není jen tahounem růstu ekonomiky, ale i tahounem dluhů a exekucí. (I když to je suše řečeno taky ekonomika.)ukázal, že zatímco v průběhu celého roku si rizikově půjčuje čtvrtina populace, v předvánočním období je to skoro polovina.Message: Spotřebitelé mají daleko vyšší tendenci chovat se impulzivně a pro pořízení dárku využít nabízeného úvěru, aniž by se důkladně seznámili s jeho podmínkami. - S nevýhodnými úvěry od neprověřených institucí jim tak hrozí upadnutí do dluhové pasti. - Nejčastěji si Češi v předvánočním období půjčují na pořízení spotřební elektroniky (45 procent).Za dárky, potraviny, alkohol, stromeček atd. se čeští spotřebitelé prý chystají utratit v průměru 11 tisíc korun. Snad ne ti ve finanční tísni.