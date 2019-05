Jan Lipold

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, čerstvě posílená o Ladislava Jakla, minulý týden dospěla k závěru, že televize Prima porušila zákon. To se stává. Že někdo poruší a že rada dospěje. Tohle je ale zvláštní případ: Šlo o pořad Česko hledá prezidenta, estrádní výměnu slov a jiných zvuků s Karlem Voříškem, Milošem Zemanem, Jiřím Drahošem a obecenstvem, Hudební divadlo v Karlíně, extrémní sledovanost 2,2 milionu. Možná si vzpomínáte. Radní se nyní, jak upozornil web Lupa.cz usnesli , že „diskutovaná témata (držení zbraní, zmírnění protikuřáckého zákona, svoboda slova a její omezování a problém migrace) byla v úvodu příslušné části debaty uvedena příspěvky zpravodajského charakteru, které obsahovaly nedoložená tvrzení, jednostranná vyjádření mluvčích i hodnotící promluvy redaktorky. Vybraná témata byla prezentována jednostrannou optikou a způsob jejich rámování více korespondoval se známými postoji Miloše Zemana, v tomto smyslu mu tak pořad poskytoval výhodu.“Prima má lhůtu k nápravě sedm dní od doručení verdiktu. Který padl po patnácti měsících a sedmi dnech od inkriminovaného večera.Ústřední orgán státní správy, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, to vyloženě uspěchal. To rada nemá nic důležitějšího na práci, to to nemohlo počkat do podzimu? 2020?Zkusme si představit, co může být tou požadovanou „nápravou“. Nová show? Nový Voříšek? Co na to CNN, chopí se příležitosti? Anulují se volby? Spustíme standartu z Hradu? Stáhneme z oběhu poštovní známky a ministra Staňka? Státní vyznamenání odevzdávejte v podatelně od dvou do čtyř. Zůstaňte s námi! Nebo ne, je to jedno - škody již byly napáchány. V lednu 2018.Na česko-slovenské filmové databázi CSFD.cz má Česko hledá prezidenta skóre plných 7 %. A lepší už to nebude, vždyť drtivá většina ze 137 komentářů pochází - pochopitelně - z těch dnů a hodin mezi odvysíláním a druhým kolem prezidentské volby. Nejčastější hodnocení zní „Odpad!“, čili nula hvězdiček.Například uživatel 005 se domnívá: „Televize Prima již podle názvu naznačila, že nedává debatu, ale zábavný pořad (Česko hledá super...). Kdyby to moderoval Leoš Mareš, tak snad. Ale Karel Voříšek? Objednat si ho jako konferenciéra na ples dobrý, ale takhle se fakt debata, která má být brána vážně, dělat nedá. Vybírat prezidenta v estrádním pořadu je ostuda této televize a ukázka toho, kam se společnost propadá.“Uživatel SAJA (také dává „Odpad!“) dojem shrnuje: „První soutěžící pan Miloš získal o jednoho bludišťáka více než druhý soutěžící pan Jiřina Déčko. Zlatý moderátor z AZ kvízu. Totální znevážení funkce hlavy státu Primou.“Marnost byla očividná. „Debata“ nestála za nic, Drahoš nestál za moc. Zeman si dělal, co chtěl, měl ideální podmínky. Mluvil 24 minut a 17 vteřin , Drahoš jen 15 minut a 45 vteřin! A Voříšek 14 minut a 27 vteřin.Radě pro rozhlasové a televizní vysílání děkujeme za odborný úsudek a posíláme klíčenku. A účet za marnost i s úroky za rok a čtvrt. A neplacený odkaz na CSFD.