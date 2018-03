Zeman se pohybuje v povýtce kriminálnickém prostředí. Připomeňme si jen ty, u nichž jejich kriminálnické pozadí již vyšlo najevo. Zejména je třeba zmínit zde jeho blízkého soudruha Babiše čelícího trestnímu stíhání. Přes to ho Zeman jmenoval předsedou vlády. To, že je Babiš též prokázaným bývalým agentem StB a že měl dle Kmenty k zavraždění Mrázka všechny důvody, zůstává již jen "kosmetickou" vadou. Ostatně k bohatství na základě vyždímání Unipetrolu Babišovi pomohla právě Zemanova vláda.Dalším Zemanovým přítelem je jeho poradce Ťien-ming a ten se nyní již nachází ve vězení; vězení dokonce čínském s tím, že v čínském korupcí prolezlém prostředí to, že někdo je pro korupci stíhán, již něco znamená. Můžeme nyní zapomenout na to, že tento človíček nasliboval ČR investice za desítky miliard a - skutek utek. Takové sliby lze pokládat za grandiózní podvod.Drobností je pak jistě i to, že poněkud záhadný Zemanův poradce Nejedlý "vzdělávaný" dlouhé roky v Rusku musel coby jednatel společnosti Lukoil Aviation Czech zaplatit ubohých třicet milionů korun pokuty za čachry s palivem.A obrázek o Zemanových způsobech dokresluje onen Slezák rozdávající coby boxer rány pěstí novinářům a dokonce i křehké ženě mezi nimi. Jenže toho již potrestala příroda. Ostatně tato příhoda se odehrála zcela v duchu Zemanových slov o tom, že novináři jsou žumpa a měli by se "likvidovat" nejspíš přímo násilím. Přehrání tohoto úkolu na boxera ve výslužbě má prostý důvod v tom, že srdnatý Zeman by při pokusu mlátit novináře dopadl asi dost špatně.Též bychom neměli v této souvislosti zapomenout na udělení milosti Kájínkovi coby soudem prokázanému vrahovi. Na začátku svého úřadování na Hradě při tom Zeman tvrdil, že milosti udělovat nebude a udělil jich všehovšudy celkem devět. Asi měl humanitární důvody i pro Kájínka. Kájínek má Zemana jistě hodně rád. Vrána k vráně sedá.