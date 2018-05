Slova Cicerona proti spiklencům se nyní dokonale hodí pro Zeman. Zeman již docela systematicky a bez veškerých skrupulí prozrazuje svoji servilitu Putinovi i Tinpingovi. Takové chování se dá pokládat za vlastizradu a kdokoliv jiný již jen za prozrazení přísně utajené zprávy o jedu, jímž měl být (nebyl - bylo to ještě horší v tom, že Zeman opět předvedl svou prolhanost) otráven Skripal a jeho dcera, by již šel do vězení. Naše ústava je ovšem špatná a presidenta zcela bizarně zbavila veškeré přičitatelnosti (příčetnost vlastní ostatně již asi dávno ztratil) spáchaných skutků. Můžeme ho ale obvinit z velezrady a tím ho zbavit funkce škodící všem.Prvním, kdo by měl mít na Zemanově pádu zájem, bezesporu je Babiš. Babiš je nyní vydán napospas Zemanovým vrtochům a bude (bude-li) tomu tak i po jeho jmenování premiérem stále; jeho vláda totiž bude povýtce křehká a každou chvíli bude na spadnutí, přičemž škody páchané Zemanem na reputaci ČR budou Babišovi bránit v jeho zájmech. Pochopit to mohl Babiš již před volbou presidenta a podpořit ho neměl. Ale to by musel mít aspoň špetku schopnosti zamýšlet se. Sám si to zpackal celou řadou povýtce chybných kroků a tento je jen jeden z nich.Všechno ale ztracené není. Stačí, předně aby to Babiš pochopil a následně pak přiměl svých 77 poslanců kromě sebe k tomu, aby se vyslovili pro Zemanovu velezradu. Docela jistě budou pro všichni poslanci kromě KSČM a SPD čili 200-37=163. ČSSD má svůj zrádcovský firlingerovský odkaz v krvi čili někteří budou Zemana asi bránit. Ale i tak zbývá do 120 obrovská rezerva. Senát již nyní dává k Zemanovi najevo odpor; obávat se, že by žaloba z velezrady na Zemana neprošla, nepřipadá asi vůbec v úvahu.Následně lze zvolit presidentem někoho, kdo se bude chovat jinak a kdo pomůže nám všem v tom, abychom vrátili alespoň částečně důvěru EU, NATO i ostatních demokratických zemí v ČR. Babišovi takový prezident pomůže vládnout nikoliv asi v premiérském křesle, ale přece. Jde o to, že Faltýnek již není trestně stíhaný, čili premiérem klidně být může. A konečně: kdyby se Babiš zamýšlet začal, pochopil by, že celá tato úvaha je výtečný nástroj k domu, aby Zemana v jeho zrádcovském chování zkrotil: obava z pádu je děsivá i pro statečného člověka a za člověka statečného se Zeman nedá pokládat ani náhodou.