Jan Tománek

...jak jsem se hluboce mýlil.Myslel jsem si, že lidé, kteří volili Miloše Zemana, se nechali nachytat, zasáhla je proruská kampaň, jsou hloupí nebo to jen prostě chtěli nandat pražské Kavárně. Ne! Začínám pomalu chápat, že pravda je někde úplně jinde...Věřím, že jim také vadí Zemanovo hulvátství a lži, ale oni jsou prostě často zoufalí, ponížení a tohle je pro ně jediná cesta, kterou vidí. Věřili, že se budou mít po revoluci lépe a že budou žít jako na západě. Ti v Praze - Ti na Hradě jim říkali, že to bude za 10, 15 nebo 20 let... ale teď už uplynulo téměř 30 let... a oni jsou na tom často daleko hůř než před revolucí.Téměř milión lidí je v násobných exekucích, máme tu třetinové mzdy za stejný druh práce oproti západním sousedům, přitom potraviny jsou dražší a méně kvalitní než v Německu. Máme tu zanedbané regiony ponechané samy sobě a "volnému trhu", zdravotnictví bez reformy, zemědělskou půdu, kde dochází k její degradaci agresivním hospodařením, rozkradené podniky, školství od Marie Terezie a tak bych mohl pokračovat... To jsou ta témata, která velké množství lidi skutečně trápí.Nejde jim o Zemana, ale oni prostě chtějí, aby zem nepokračovala směrem, jakým jde - oni nechtějí takový kapitalismus, myslí, že nepotřebují demokracii. Často se prostě jen bojí uměle rozdmýchaného strašáka, u nás reálně neexistujících, uprchlíků. Co na tom, že Zeman seděl téměř ve všech těch vládách a je za tento stav naší země sám spoluzodpovědný. Cítí, že jim rozumí lépe než nějaký profesor z Prahy, který by pokračoval v dosavadním směřování. Chtějí jen lépe žít a tyhle volby jsou podle mě pouze vizitka toho, že si větší polovina této země myslí, že se má hůř, než se měla před revolucí. Ztratila iluze o západu a chce cíleně na východ. Cítí se zrazená západem jako za Mnichova......a co si budeme povídat, to není dobré. To už zažili 1917 v Rusku při bolševické revoluci, nebo my sami 1948...Četl jsem na Facebooku apel rektora Univerzity Palackého Jaroslav Millera, že by zkusili se studenty zdarma právně pomáhat v postižených regionech. To je skvělé a přesně to je asi cesta, kterou se musíme všichni vydat a nějak se snažit pomoci těm, kteří to potřebují. Nejde tu o Zemana, Babiše a jeho posluhovače - jde tu bohužel o nás všechny a pokud s tím nic nedělají vlády, musíme to asi udělat sami. Každý musí začít sám od sebe, ve svých rodinách, ve svém okolí. Pokusit se něco udělat pro regiony a pro zoufalé. Vysvětlovat, mluvit s nimi. Naslouchat jim. Je to také o sobectví ve společnosti, kdy bohatí té společnosti pramálo vrací. Je to i o tom, pomoci lidem pochopit, že snadná řešení neexistují. Přijít na to, že Zeman jen využívá jejich strachu a zloby - lidé musí pochopit, že si musí pomoci hlavně sami.Letos tu máme další osmičkový rok, tak se musíme všichni snažit, aby se do historie nezapsal ze všech nejhůře.Make Czech Great Again! - bohužel sami a odspodu.