Jan Tománek

Nepotrestané privatizační skandály, šílené nárůsty exekucí, korupce, pomalé soudnictví, sociální nejistoty, zdravotnictví, neinvestice do infrastruktury, vyvádění peněz do daňových rájů, zneužívání dotací… asi jsem na spoustu věcí zapomněl, ale jako malý vzorek, by to snad mohlo stačit. Nechme na chvíli na pokoji, pro polovinu národa zbytečné akademické a kavárenské demonstrace za svobodu a demokracii, a pojďme se věnovat něčemu, co zajímá i tu druhou polovinu.Na začátek připomenu, že od roku 2014 tu nevládne ODS, ani jiná démonická pravice a pan Kalousek není ministrem financí od roku 2013, naopak je jím už čtyři roky Andrej Babiš. Ten stejný člověk byl čtyři roky místopředsedou vlády a ANO vládlo na ministerstvu životního prostředí, obrany, spravedlnosti, dopravy a ministerstvu pro místní rozvoj.Tedy poslední čtyři roky byly zodpovědné za vývoj v této zemi v první řadě ANO a ČSSD. ČSSD voliči po právu ztrestali, ale ANO naopak vyhrálo... Není tedy čas, konečně otočit zlobu a frustraci tam, kam patří?A váš hrdina Miloš Zeman, který nás všechny o tři hlavy převyšuje? On je prezidentem od roku 2013 a od té doby mocensky ANO a panu Babišovi pomáhá. Kolik z toho, co jsem výše psal, kromě rozdělování společnosti, tito pánové dokázali? Kolik vyřešili korupce, privatizačních podvodů, kolik oddlužili lidí a kolik potrestali lichvářských firem a kolik miliard odtékajících do zahraničních mateřských firem zachránili? Tady už obviňování jiných a výmluvy nepomohou.Jen tak mimochodem - za rok 2016 zaplatil Agrofert na daních 1,5 miliardy, ale na dotacích od nás všech získal téměř 1,6 miliardy. Je tak největším příjemcem dotací v ČR, přičemž jeho zaměstnanci v továrnách berou hluboce podprůměrnou mzdu.Není čas zajít na Hrad, nebo navštívit vašeho poslance ANO a zeptat se proč tedy posledních pět let ty křivdy nenapravují a kde je všechno to makání pro lidi?ANO, už je tedy líp?