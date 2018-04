Jan Tománek

Nová verze státní hymny, anglický název Czechia, nebo povinná maturita z matematiky - zdánlivě nemají nic společného... Nejnovější skandál okolo firmy Cambridge Analytica, je podle mého názoru jen malinký vrcholek ledovce - drobná digitální rybka v ohromném moři manipulace, která je mezi námi už od analogového věku. Mezi konspirátory se léta hovoří například o Tavistockém institutu - organizaci, která má zkoumat masovou manipulaci davů. Nebo například o dávno odhalené “Internetové výzkumné agentuře” v ruském Olginu - o jednom z míst, odkud prokazatelně placení ruští trollové ovlivňují evropské mínění.Nechci být příliš paranoidní, ale nemůžu si prostě pomoci - když se podívám na kauzu s novou verzí státní hymny, názvem Czechia, nebo například maturitou z matematiky (jistě by šlo najít i mnohá další témata) - mají podle mě několik společných rysů.Jsou dokonale kontroverzní (čti nasrávací) a přitom perfektně politicky neutrální. Dokud se na ně nesáhne, nikoho vlastně nezajímají a nejsou ani žádný skutečný problém, který by bylo potřeba řešit. Naopak, když je ale někdo vytáhne na povrch, dokonale dokáží rozdělovat, naštvávat a zastínit aktuální politické problémy, které je potřeba řešit - nebo spíše perfektně odklonit.Náhoda? Možná by stálo za to zmapovat, odkud a hlavně kdy se podobná témata vždy objevují...